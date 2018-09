Nach dem Erscheinen von Martin Heideggers Schwarzen Heften ist eine Bestandsaufnahme der deutschen Philosophie seit dem 18. Jahrhundert nötiger denn je. Wie verteilen sich, von heute aus gesehen, Licht und Schatten? Welche intellektuellen Haupt- und Nebenwege führten weiter – und welche in Sackgassen oder gar Abgründe?

So eine Bestandsaufnahme gibt es jetzt, auch wenn sie noch vor der jüngsten Heidegger-Debatte herauskam. Vittorio Hösles Buch Eine kurze Geschichte der deutschen Philosophie besticht, wie jedes seiner Werke, durch die reizvolle Mischung aus Analyse und Polemik. Der an der katholischen Elite-Universität Notre Dame in den USA lehrende Philosoph sieht darin offensichtlich die einzige Möglichkeit, Klarheit um der Wahrheit willen zu erreichen. Sein neues Buch ist methodisch bereits in seiner Dissertation Wahrheit und Geschichte angelegt gewesen, die er als 24-Jähriger veröffentlichte. Schon damals wollte der 1960 Geborene eine der Zufälligkeit menschlicher Geschicke gegenüber offene Geschichtslogik mit dem Versuch einer Letztbegründung philosophischer Theorien verbinden. Hegel und Karl-Otto Apel gaben Hösle den Rahmen vor, um als ureigene Aufgabe der Philosophie die Rekonstruktion ihrer eigenen Geschichte präsentieren zu können.

Das gilt auch für sein neues Buch; nun aber geht es nicht um "die" Philosophie, sondern um die "deutsche Philosophie", und diese wird von ihrem vermeintlichen Ende her betrachtet – soll heißen: als "Rückblick auf den deutschen Geist". Das Schreiben in deutscher Sprache und die philosophische Qualität der Werke, also die Fähigkeit zur systematischen Formulierung von Argumenten, Fragen und Antworten, sind die beiden wesentlichen Kriterien, an denen sich die ausgewählten Protagonisten von Meister Eckhart über Kant bis zu Heidegger und Habermas messen lassen müssen. Hinzu kommt eine politisch-soziale Diagnose, die sich an der Vorstellung von der "verspäteten Nation" orientiert, wobei Hösle den "deutschen Geist" bereits von etwa 1750 an am Werk sieht, er sich also vor 1871 auf den Weg macht, eine spezielle Richtung einzuschlagen. An historischen Scharnierstellen wie diesen hätte man sich gewünscht, dass der Autor Luft holt und die Begrifflichkeiten und Diagnosen seiner Philosophen genauer bedenkt. Was bedeutet es zum Beispiel, wenn Hegel und Fichte Anfang des 19. Jahrhunderts die Konkurrenz von "System" und "Geist" thematisieren, eine Rivalität, die immense Konsequenzen für die Philosophie in Deutschland hat? Kann man sich einen "deutschen Geist" vorstellen, ohne die konkreten Verwendungen dieses Begriffs als überzeitlich konstruierte Kategorie zu analysieren? Hösle löst das Problem anders, indem er ein Bewertungssystem einführt, das es ihm erlaubt, übersichtlich zwischen Weltbedeutung, Mittelmaß und völligem Versagen seiner Protagonisten zu unterscheiden. So baut er eine partikulare deutsche Denkwelt auf, um sie recht hemdsärmelig gleich zweifach zu verabschieden: einmal wegen der darin zum Ausdruck kommenden Hybris, die am Ende wie Heidegger den "Führer führen wollte", und zum anderen, weil es heute auf internationalem Parkett keine markante deutsche Stimme mehr gebe.

Wie sehen die Analysen konkret aus? Dass beispielsweise die bad guys Nietzsche und Heidegger auch von Hösle Genialität und zugleich politisch-moralische Verkommenheit attestiert bekommen oder dass Luther und Kant angeblich kein Widerstandsrecht anerkannten und somit eine fatale Neigung zur Anpassung in den deutschen Nationalcharakter einpflanzten, wird niemanden überraschen. Man liest das alles mit Gewinn, könnte dabei aber auf die Idee des "deutschen Geistes" problemlos verzichten. Die meisten Kapitel sind jedoch glänzend geschrieben und umwerben dadurch auch jene, die die Sache vollkommen anders sehen. Hösle ist überhaupt dann am besten, wie sich an dem Abschnitt zu Heideggers Sein und Zeit zeigt, wenn er Dramen inszeniert und gnadenlos zuspitzt. Warum er seine Fähigkeiten an Carl Schmitt vergeudet, bleibt gleichwohl sein Geheimnis, schließlich ist hier philosophisch nichts zu holen. Der "deutsche Geist" jedoch wird auch in diesen beiden Figuren nicht erkennbar. Oder zeigt er sich letztlich doch nur in der abschüssigen Bahn, deren Baumeister beide womöglich waren?

Die Frage bleibt offen. Stimmiger sind hingegen die Ausführungen zu dem inzwischen halb vergessenen Edmund Husserl, der in dem Buch allerdings um seine Schülerschaft gebracht wird: Selbst Hans Blumenberg, dessen virtuosester und eigenwilligster Schüler im Geiste, muss draußen bleiben. Man hätte auch unbedingt die beiden Phänomenologinnen Edith Stein und Hedwig Conrad-Martius, deren Lektüre manche Heidegger-Innovation als Mythos entlarvt, würdigen müssen – nicht etwa als Alibifrauen, sondern um das typisch "Deutsche" stärker zu konturieren. Denn Denken war dank der männlichen Selektionsmechanismen genau das: männlich. Anderswo war es zwar kaum besser, aber die Rigorosität von Ein- und Ausschluss hierzulande findet in der geschichtlichen Selbstwahrnehmung einen klaren Widerhall: Die Franzosen haben immerhin Jeanne d’Arc, wir haben Hermann den Cherusker.

Vittorio Hösles Kurze Geschichte ist trotz allem und gerade deshalb ein Gewinn. Denn man kann sich über sie unglaublich ärgern, diebisch die Hände reiben, die Überlegungen als Unfug bezeichnen, die Präzision der Formulierungen loben. Hösle konfrontiert uns mit der Frage nach dem "Deutschen" in der "deutschen Philosophie" – eine Frage, die man leicht als läppische Selbstbefragung oder Lust an der Denunziation der eigenen Tradition abtun kann. Aber immer dann, wenn unsere Geschichte wirkliche Philosophen benötigt hätte, versagten viele. Warum das so ist, darüber wird man weiter nachdenken und streiten.