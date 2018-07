Eines verbindet viele Leser der ZEIT im Osten: Sie haben außergewöhnliche Biografien. Denn sie leben in einer Region, die sich seit 25 Jahren grundlegend wandelt. Wandel macht Geschichten. Für sie soll in dieser Reihe Platz sein. Daher fragen wir ZEIT-Leser, was sich in ihrem Leben verändert hat.

Marcel Mandt über die unberechenbare Stellensuche als Lehrer im Osten

Anke Domscheit-Berg erzählt, was sie nach dem 9. November 1989 frustriert hat.

Rainer Schlott ist Kioskverkäufer auf Hiddensee

Maria Griepentrog wehrt sich, wenn sie mit etwas nicht einverstanden ist

Maxi Schönefeldt ist Tierärztin und kommt sich als junge Akademikerin in Mecklenburg etwas exotisch vor.

Hartmut Enderlein, emeritierter Professor, wurde im Ruhestand zum Kämpfer für Gerechtigkeit.

Die Autorin Rebekka Knoll lebte in Berlin – bis sie zur Stadtschreiberin von Gotha erwählt wurde.

Torsten Pötzsch regiert mit seiner Bürgerinitiative "Klartext" in Weißwasser.

Thomas Kaiser, Doktorand in Jena, fragt sich, wohin der Elite-Wahn die Unis noch führt.

Heiko Fischer fährt den Sparkassenbus im Burgenlandkreis.

Den Schüler Andreas Büttner regt auf, dass viele West-Länder die Gymnasialzeit wieder verlängern.

Robin Pietsch war 23, als er sein Lokal im Harz gründete.

Claudia Günther aus Jena studierte in Kuba die Planwirtschaft.

Paul-Friedrich Martinn, pensionierter Pastor, spricht über die jüngeren Pastoren.

Cindy Mantel aus Rostock zog 18 Mal um, ehe sie ihre Heimat fand.

Dagmar Waltemath musste einige Kniffe lernen, um an der Universität Karriere zu machen – weil sie ein Arbeiterkind war.

Michael Jürgs versucht, die Seele der Ostdeutschen zu ergründen.