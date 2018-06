Dieser Mann ist zu viel. Matura: Notenschnitt 5,97. Jus-Studium und Doktorat mit Summa cum laude. Ein Harvard-Abschluss in Politischer Administration. Mit 28 Jahren Berater von Bundesrat Hans-Rudolf Merz. Jetzt ist Andrea Caroni, 34, seit drei Jahren Nationalrat für den Kanton Appenzell Ausserrhoden, Mitglied der FDP-Parteileitung. Und seit diesem Frühling im ganzen Land bekannt, dank der Pädophileninitiative, die er quasi im Alleingang bekämpft hat.

Wer aber ist dieser Mann, der schon mehr erreicht hat als andere in einem ganzen Leben? Und dessen Lebenslauf so perfekt ist, dass er fast suspekt wirkt? Denn, fast hätte man es vergessen: Französisch, Englisch, Spanisch und Italienisch spricht er fließend.

Andrea Caroni steht auf dem Perron im Bahnhof Bern. Die Sessionswoche ist vorbei, er will zurück nach Herisau zu Freundin und Kind und zum Bräteln mit seinen Kollegen aus dem Anwaltsbüro. Der reich geborene Enkel eines Großindustriellen steht leicht gebeugt über seinem Smartphone und wartet auf den Zug. Man übersieht ihn fast. Im Fernsehen wirkt er größer, auf den Fotos in den Zeitungen strahlender: "Diese Beleidigung, dass ich gar nicht so groß bin, muss ich jetzt bis Zürich verdauen." Caroni nimmt sich selbst nicht allzu ernst, seriös wird er erst, wenn es um seine Sache geht. Egal, ob in der Arena oder im Rat. Das zeigte sich bei seinem Engagement gegen die Pädophileninitiative. Eine Mehrheit des Parlaments war dagegen. Vier Monate vor der Abstimmung gab es trotzdem noch kein Gegenkomitee. Niemand wagte es, gegen die Vorlage anzukämpfen. Also gründete Caroni eine Unterstützergruppe, schaltete eine Website auf und zog in die aussichtslose Schlacht. Sein Argument: Die Initiative verletzt das Verhältnismäßigkeitsprinzip, Artikel 5 der Bundesverfassung.

Die Pädophileninitiative machte aus dem Strahlemann Caroni einen Hoffnungsträger. Für seine Partei und die liberalen Köpfe im Land. Denn die FDP reiht seit zwei Jahrzehnten eine Niederlage an die andere. Sie ist nicht einmal in der Lage, für eine eidgenössische Volksinitiative genügend Unterschriften zu sammeln. Die Partei braucht Talente wie Caroni. Seit Kurzem sitzt er also nicht nur im Parteivorstand, sondern auch in der Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Nationalrats. Üblicherweise schickt die FDP hier nur ihre Schwergewichte aus der Wirtschaft hin. Doch Caroni hat sich in einer parteiinternen Ausmarchung durchgesetzt, obwohl er kein einziges Mandat bei einer der großen Wirtschaftslobbys bekleidet. Er wird von der Fraktion getragen. Und dies, obwohl er gegen den Zeitgeist seiner Partei politisiert, die sich zunehmend nach rechts verabschiedet. Ihn zieht es in den Kampf gegen die konservative Revolution der SVP und gegen die Angriffe auf Rechtsstaat und Völkerrecht.

Caroni hat, was andere Liberale längst verloren haben: einen politischen Kompass.

Aber nach dem steilen Aufstieg kommt nun die politische Knochenarbeit in den einflussreichen Gremien. Und die Frage: Kann der Hoffnungsträger die Erwartungen erfüllen? Oder endet der Appenzeller wie Ruedi Noser, sein Nationalratskollege und letzter Shootingstar der Liberalen, der einst "Avenir radical", die liberale Zukunft, ausrief, auf das Parteipräsidium aspirierte und von einem Bundesratssitz träumte – aber schließlich in den Parteimühlen zermalmt wurde und heute für die globalen Rohstoffgiganten in Bundesbern lobbyiert.

"Ich strebe nicht nach der zusätzlichen Null auf meinem Lohnausweis"

Was für Andrea Caroni spricht? Er besitzt eine rare Politikertugend: Angst vor unpopulären Entscheiden ist ihm fremd. Auch wenn es um den quasiheiligen Volkswillen geht. Caroni will, dass das Volk seine eigene Macht spürt. So möchte er die verlorene Pädophileninitiative buchstabengetreu umsetzen. Ebenso die Ausschaffungsinitiative. Oder die Masseneinwanderungsinitiative. Es käme für ihn, den Juristen, niemals infrage, sich in der Bundesversammlung eine Schlaumeierei auszudenken. "Besser, das Volk sieht die Konsequenzen und entscheidet sich vielleicht in fünf Jahren für eine andere Lösung, als dass wir den Volkswillen ignorieren, wo es uns passt." Bis es so weit ist, will Caroni den Preis für populistische Initiativen so hoch wie möglich treiben. Nicht mit juristischen Spielereien, sondern mit politischem Einsatz: "Sie sollen nicht kampflos gewinnen."

Sein Ziel ist klar: Eines Tages will Caroni eine Mehrheit der Stimmbevölkerung auf seine, auf die vernünftige Seite, ziehen. Dafür kniet er sich in die Materie rein: "Ich will jede Vorlage bis ins Komma genau kennen." Niemand soll ihn übertölpeln.

Wenn Caroni eine Argumentationskette herausdestilliert hat, zu Hause in Herisau, zwischen zehn Uhr abends und ein Uhr morgens, seiner liebsten Arbeitszeit, dann sucht er nach Bildern und Beispielen, mit denen er seine trockenen Argumente illustrieren kann. Die Pädophileninitiative wird so zur "Schrotflinte", die ein wenig auf alle schießt, statt gezielt ins Schwarze zu treffen. Seine Bilder testet er, wo immer er auftritt. Was funktioniert, behält er. So wie die Geschichte von der Verkäuferin eines Sexheftes, die sich strafbar gemacht hatte, als sie ihm, dem 15-Jährigen, das Schmuddelblättli verkauft hatte. Nach Annahme der Pädophileninitiative dürfte diese nun lebenslang nicht mehr als Tagesmutter arbeiten. "Das ist ein Argument aus meinem Erfahrungsschatz, das kann niemand kontern."