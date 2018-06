So deutlich wie bitter klingt die Botschaft: In der Konkurrenz mit Ackerbau und Viehzucht, mit dem Anbau von Energiepflanzen und der zunehmenden Biomasseproduktion versagen in Deutschland nahezu alle Bemühungen um den Artenschutz. Zu diesem Ergebnis kommen der Geoökologe und Botaniker Christoph Leuschner von der Universität Göttingen und der Biologe und Vogelkundler Hermann Hötker vom Naturschutzbund Deutschland in einer aktuellen Studie.

Die Befunde der Experten sind dramatisch: Bei 15 von 20 typischen Vogelarten der landwirtschaftlichen Lebensräume nehmen die Bestände ab. So sind unter den Ackervögeln etwa Rebhuhn und Feldlerche bedroht, bei den Wiesenvögeln Kiebitz und Uferschnepfe. Auch die Vielfalt der Pflanzen hat dramatisch abgenommen. Eine Langzeitbeobachtung aus Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Brandenburg zeigt, dass binnen 50 Jahren von durchschnittlich 301 Arten 68 verschwanden.

Die Intensivierung der Landwirtschaft erfolgt auf Kosten der Natur. Es ist der alte Konflikt: Ökonomie versus Ökologie, Bauer gegen Naturschützer.

Doch die neue Studie, im Auftrag der Michael-Otto-Stiftung für Naturschutz erstellt, belässt es nicht bei einer wehklagenden Bestandsaufnahme. Sie versucht ebenso, zwischen erfolgreicher Landwirtschaft und erfolgreichem Artenschutz zu vermitteln.

Die Autoren benennen deutlich das Problem: "Für (fast) alle Agrarvögel und -pflanzen ist bekannt, welche spezifischen Schutzmaßnahmen wirkungsvoll sind." Es fehlt also nicht das Wissen darüber, was zu tun ist. Doch viele Maßnahmen werden nur halbherzig umgesetzt, ihre Erfolge kaum überprüft. Regionale und strukturelle Unterschiede von Landschaft und -wirtschaft werden zu selten berücksichtigt. Darum hegen die Autoren auch wenig Hoffnung, das neue "Greening"-Programm der Europäischen Union könne helfen, den Artenschwund zu stoppen: Zu allgemein seien Vorgaben und Ziele formuliert. Viele sogenannte Agrarumweltmaßnahmen verschafften dem Landwirt zwar Fördermittel, seien aber für den Artenschutz nutzlos.

Es kommt, wie die Autoren betonen, nicht nur auf das richtige Wissen an, sondern auf seinen konkreten Einsatz. Und der kostet Geld. "Erfolgreiche Schutzprojekte zeichnen sich durch einen hohen personellen Aufwand vor Ort aus", schreiben Hötker und Leuschner.

Als einen Beleg dafür, dass eine rücksichtsvolle Landwirtschaft auch ökonomisch erfolgreich sein kann, führen die Autoren die Hope-Farm in Südostengland an. Seit 2.000 bewirtschaftet die Royal Society for the Protection of Birds den 181 Hektar großen Betrieb. Seither vermehren sich dort Feldlerchen, das Rebhuhn wurde wieder heimisch. Und der Hof zählt zu den zehn Prozent der profitabelsten Agrarbetriebe in der Region.

