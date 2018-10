Am Empfang der US-Zentrale von Barclays in der Nähe des Times Square in Manhattan steht ein Glaswürfel. "Respekt, Integrität, Service", ist darin eingraviert. Das Versprechen, das diese Worte darstellen, scheint die britische Bank systematisch gebrochen zu haben. Das zumindest behauptet Eric Schneiderman, der Generalstaatsanwalt von New York. Er hat vergangene Woche Klage gegen Barclays eingereicht. Sein Vorwurf: Manipulationen bei Barclays LX, einer exklusiven Plattform, auch Dark Pool genannt, auf der Großinvestoren mit Aktien handeln können.

Für die Bank war Barclays LX ein Prestigeprojekt. Laut Schneiderman war es eher ein Hort von "Lug und Betrug". Barclays versicherte seinen Kunden, unter ihnen Investmentfonds und Pensionskassen, die das Geld von Millionen Arbeitnehmern weltweit verwalten, ihre Handelsaufträge sicher abwickeln zu können – ohne von trickreichen Blitzhändlern übervorteilt zu werden. In Wahrheit aber, so Schneiderman, lud die Bank genau diese Blitzhändler in den Dark Pool ein und gewährte ihnen Vorteile gegenüber den ahnungslosen Großinvestoren. Barclays habe eine "bestürzende Missachtung gegenüber seinen eigenen Kunden gezeigt", kritisiert Schneiderman. Dieser Tage hieß es nun, Kunden hätten die Handelsplattform verlassen. Die Bank mit dem Adler im Logo hat sie mit ihren Praktiken offenbar vergrätzt.

Dark Pools – seit Langem umgibt diese Handelsplattformen eine Aura des Ominösen. Selbst für Insider und Regulierer sind sie kaum zu durchschauen. "Es gibt einen Grund, warum sie Dark Pools und nicht Kristallseen heißen", unkt der Teilnehmer eines Internetforums. Während an den offiziellen Börsen stets Auftraggeber, Auftragnehmer, Stückzahl und Preis registriert werden, bleiben die Auftraggeber einer Transaktion in Dark Pools anonym, im Dunklen – daher der Name. Der Handelsauftrag und der Kurs, zu dem der Deal abgeschlossen wurde, werden erst im Nachgang in einer Pflichtmeldung an die Börsen weitergegeben.

Limits Limits In der EU sind die Pläne der Regulierer weiter gediehen als in den USA: Hier sollen abseits der Börse, auf alternativen Handelsplätzen, maximal acht Prozent des Handelsvolumens einer Aktie abgewickelt werden. Auf einer einzelnen solchen Plattform dürften den Plänen zufolge maximal vier Prozent des EU-Handels einer Aktie stattfinden. Bis 2016 sollen die Pläne umgesetzt sein

Ursprünglich sollten die außerbörslichen Plattformen für Aktienhandel den Zweck einer Schutzzone erfüllen. Sie entstanden als Antwort auf Spekulanten, die mit superschnellen Computern die weltweiten Aktienmärkte durchkämmen, um Kauf- oder Verkaufsorder zu ermitteln. Gibt zum Beispiel ein Investmentfonds eine große Kauforder aus und die Blitzhändler erfahren davon, bevor diese ausgeführt ist, kaufen sie die betreffende Aktie vorab. Durch die Nachfrage des Investmentfonds steigt der Kurs der Aktie, die Blitzhändler kassieren die Kursdifferenz und machen einen Gewinn fast ohne Risiko. Der Nachteil für den Investmentfonds: Weil der Kurs durch die Käufe der Blitzhändler steigt, zahlt er einen höheren Preis. Großbanken begannen deshalb vor einigen Jahren, Handelsplattformen abseits der Börse anzubieten, die Großanleger vor solchen Manövern schützen sollten. Dark Pools entstanden, vor allem in den USA, aber auch in Europa.

Um ihren Zweck zu erfüllen, brauchen Dark Pools einen regelmäßigen Eingang von Handelsaufträgen. Die Marktteilnehmer, die genau das bieten, sind aber ausgerechnet jene Blitzhändler, denen die Investoren eigentlich ausweichen wollen. Blitzhändler kaufen und verkaufen Aktien quasi rund um die Uhr. Deshalb hat es sich eingebürgert, dass Blitzhändler auf Dark Pools zugelassen werden, wenn sie sich an bestimmte Regeln und Grenzen halten. Das wissen auch die Kunden – oder sollten es zumindest wissen. Bei Barclays wurden sie offenbar über das Ausmaß der Aktivitäten im Pool getäuscht.

Anders als öffentliche Börsen unterliegen Dark Pools einer eher laxen Regulierung. Im Wesentlichen verlassen sich die Teilnehmer auf die Betreiber – zumeist Großbanken, die ihren dunklen Ablegern gerne Namen geben, die an Science-Fiction oder Geheimbünde erinnern. Crossfinder, den nach Volumen größten Dark Pool, betreibt die Credit Suisse, es folgen Barclays LX und eine Plattform der UBS. Zu den ersten Betreibern zählte Goldman Sachs mit Sigma X, doch in diesem Frühjahr gingen Gerüchte um, die Investmentbank überlege, aus dem Geschäft auszusteigen. Mit ein Grund, so berichtete das Wall Street Journal, sei die erhöhte Aufmerksamkeit der Regulierer. Goldman Sachs wollte sich auf Anfrage nicht dazu äußern.

Ein Problem von Dark Pools sind die potenziellen Interessenkonflikte der Betreiber. Für die Banken gibt es den Anreiz, die Aufträge ihrer Kunden dem hauseigenen Dark Pool zuzuführen. Einer der Vorwürfe des Generalstaatsanwalts in der Klage gegen Barclays lautet, die Händler der Bank hätten ihren Kunden versprochen, die für sie vorteilhaftesten Handelsplattformen auszuwählen – stattdessen aber hätten sie überdurchschnittlich oft Barclays LX angesteuert.