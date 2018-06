Wenn der Bundespräsident den Raum betritt, erhebt sich das anwesende Volk. So will es eine der letzten Ritualvorschriften in der deutschen Demokratie, die nicht nur die politische Klasse betreffen; die Nationalhymne hingegen muss kein Fußballer mitsingen. Als der "Bundespräsident und widerliche Kriegshetzer" (so neulich der Linken-Landtagsabgeordnete Norbert Müller) am Freitag den großen Saal im Schloss Bellevue betrat, erhoben sich die Historiker von den Stühlen. Joachim Gauck hatte sie eingeladen, um über den Krieg zu diskutieren. Jeder, der ihm jetzt die Ehre erwies, hatte dabei im Hinterkopf die absurde Debatte der vergangenen Tage über sehr gemäßigte, kluge Bundespräsidentenworte zu Militäreinsätzen. Dass es dem Linken-Fraktionschef Gregor Gysi dabei vor dem Bundestag nicht in den Sinn kam, sich im Namen seiner Partei bei Gauck für die Beleidigung durch den Abgeordneten Müller zu entschuldigen, gehörte übrigens zu den widerlichen Momenten dieses altgedienten Parlamentariers: Demokratieverachtung light.

Im Respekt vor dem Staatsoberhaupt ehrt auch die sonst antiautoritäre Republik sich selbst. Eine einzige Uniform war im Saal zu sehen, während über den Ersten Weltkrieg diskutiert wurde: Unmilitärischer dürfte heutzutage kein anderer Staat einen "Tag der Erinnerung und des Ausblicks" abhalten, der vom "Großen Krieg" handelt. Nationale Sinnstiftung war vor hundert Jahren die gefährliche öffentliche Mission der Historiker – heute hatte Gauck Wissenschaftler aus Deutschland, Polen, Russland, Kroatien, Frankreich, Belgien, Griechenland, der Türkei und Großbritannien ins Schloss gebeten; Sieger und Verlierer symbolisch vereint. Überrascht waren die Forscher, darunter Christopher Clark, Herfried Münkler und Jörn Leonhard, die bedeutende Bücher zum Thema veröffentlicht haben, von der enormen Resonanz, die der Schlachtenlärm dieser Urkatastrophe im Gedenkjahr hinterlässt – als ob plötzlich die verschüttete Geschichte der Großeltern hinter dem Grauen des Zweiten Weltkriegs wieder auftauchte. Der Krieg selbst wird allerdings ganz unterschiedlich erzählt. Für die Russen, so Boris Kolonitskii aus St. Petersburg, dauerte die Kriegsperiode von 1914 bis 1922, einschließlich des Bürgerkriegs nach der Revolution. 20 Millionen starben in dieser Zeit – davon 2 Millionen bis 1917, 18 Millionen danach.

Und der Ausblick? Vehement forderte Gauck, die "Herrschaft des Rechts" für eine "normenbasierte Weltordnung" durchzusetzen – im Blick auf Russland und dessen gewaltsame Annektierung der Krim. "Putin hat den Europäern gutgetan", meinte in neohegelianischer Dialektik Herfried Münkler: Plötzlich hätten sie erkannt, dass es existenziell Bedrohlicheres gäbe als die üblichen Brüsseler Konflikte, und wären vereint aufgetreten. Er zog auch eine Lehre aus 1914: Man müsse als ein imperiumsähnliches Gebilde, wie die EU es sei, die "Peripherie bewirtschaften, statt die Dinge laufen zu lassen", wie die schlafwandelnden Politiker es damals getan hätten. Allerdings, so viel wurde an diesem Tag deutlich, brauchen wir dafür keine gemeinsame europäische Erinnerung: Das wäre die fatale Sinnstiftung eines neuen Imperiums. Vielmehr müssen die Europäer sich weiterhin ihre unterschiedlichen Geschichten erzählen.