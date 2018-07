Wie heißt es denn nun wirklich in dem neuen Text der Bundeshymne? Muss man "Töchter, Söhne" singen oder "Töchter und Söhne"? Und warum eigentlich nicht "Omas und Opas"? Das entspräche doch viel eher der demografischen Entwicklung in dieser Frührentnerrepublik. Und weshalb soll sich eigentlich ein einfacher Volks-Rock-’n’-Roller mit der ganzen nationalen Mischpoche auskennen, wenn er bei einem Autorennen die Hymne schmettert? Geht doch ohnehin im Motorenlärm unter. Wie immer, wenn große Fragen aufgeworfen werden, ergreift, dem Himmel sei Dank!, der große Antwortgeber des Landes das Wort. Welche Erleichterung, denn der Parteichef der Freiheitlichen, nebenberuflich auch als Volkstribun tätig, erklärt, dass diese wahrlich brennende Daseinsfrage der Nation nur in einer Volksabstimmung gelöst werden könne. Das leuchtet allen, gleich welcher Generation oder welchen Geschlechtes, auch ein, weshalb bei diesem Punkt keine eigene, diskriminierungsfreie Sprachregelung getroffen werden muss. Zugleich gibt sich der blaue Parteichef aber auch als Schutzpatron der schönen Künste zu erkennen. "Man greift nicht in Texte von Künstlern ein!", donnerte er. Dieser neuen Jeanne d’Arc des Urheberrechts geht es nicht um sekundäre Genderfragen. Nein, sie – oder doch eher er – sorgt sich um geistiges Eigentum. Eigentümlich, da sonst das Geistige in seiner Fraktion eine eher untergeordnete Rolle spielt. Ist die FPÖ im Grunde ihrer Seele eine Partei der Musensöhne und Musentöchter, um aus gegebenem Anlass korrekt zu formulieren? Ja, die Blauen sind ein Gesamtkunstwerk. Ihr Beitrag zur Kakofonie der Innenpolitik ist es, soziale Dissonanzen zu wecken. Sie beweisen, dass Satire auch unfreiwillig sehr komisch sein kann und ein wenig pathetischer Agitprop durchaus auch in schlagenden Burschen- und strickenden Maidschaften anregend wirkt. Stets der Heimatdichtung verpflichtet, überwinden sie dennoch avantgardistisch herkömmliche Grenzen. Bildende Kunst und Bildung sind im blauen Universum getrennt voneinander vorstellbar. Rhetorik und Lautmalerei verschmelzen dadaistisch. Nicht zu vergessen die theatralische Kompetenz. "Die österreichische Bevölkerung will kein Kasperltheater", sagt der Chef. Großartig, selbstkritisch ist er auch noch.