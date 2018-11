Seit über einem Jahr und über 100 Verhandlungstagen wiederholt sich im Saal A 101 am Münchner Oberlandesgericht dasselbe Ritual: Eine Tür öffnet sich, die Angeklagte kommt herein, geht zu ihrem Platz. Dort wird sie von einer Verteidigerin und zwei Verteidigern flankiert, während eine Gruppe von Fotografen minutenlang auf ihre Auslöser drückt. Für den Betrachter wirkt diese Szene so, als kehre die Angeklagte nicht den Kameras ihren Rücken zu, sondern den Opfern der NSU-Morde und ihren Hinterbliebenen im Gerichtssaal.

Dieses tausendfach abgedruckte Bild der Angeklagten Beate Zschäpe und eine Berichterstattung, in der die schweigende Beschuldigte mit der Metapher der "Sphinx" etikettiert wird, läuft auf eine regelrechte Desinformation hinaus: Ohne Rücksicht auf menschenrechtliche Einbußen wird ein möglichst ungünstiger Eindruck von der Beschuldigten vermittelt.

Die Richter dagegen betreten den Saal erst dann, wenn das Filmen und Fotografieren aufgehört hat. Nur am ersten Prozesstag war das anders. Damals gestattete der Vorsitzende Film- und Bildaufnahmen auch von den Richtern. Seitdem aber bekommt sie der Fernsehzuschauer nur noch als Archivaufnahme zu Gesicht, während die Angeklagten die Prozedur des Ablichtens an jedem Prozesstag über sich ergehen lassen müssen.

Gewiss, es geht um mehrfachen Mord. Aber rechtfertigt das, eine Angeklagte immer wieder in einem immer gleichen Ritual den Medien vorzuführen? Kann ein von schlichten Sensations- und Unterhaltungsbedürfnissen beherrschter Sitzungssaal noch als Ort des Rechts verstanden werden?

Im Oberlandesgericht in München hat man als Beobachter den Eindruck, die Justiz werfe sich vor den Medien förmlich auf den Boden. Zu behaupten, es gebe ein Bedürfnis und ein Recht der Öffentlichkeit an solchen Bildern von Angeklagten, ist Medienhörigkeit unter dem Deckmantel der Demokratie.

Heiner Alwart ist Professor für Strafrecht an der Universität Jena.

Im Hintergrund dieser Vorgänge steht ein Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 19. Dezember 2007. Dort erinnert der zuständige Erste Senat zunächst daran, dass nach gegenwärtigem Recht die eigentliche Hauptverhandlung für Ton- und Bildaufnahmen verschlossen ist. Einlassungen der Angeklagten, Vernehmungen von Zeugen, die Urteilsverkündung sind also tabu. Sodann wird jedoch betont, dass Bilder von einem Sitzungssaal und von den "in ihm handelnden Personen" geeignet seien, Gerichtsverfahren anschaulich zu vermitteln und das Informationsinteresse der Bürger zu befriedigen. Der Erste Senat versteigt sich zu folgender Feststellung: "Derartige Bilder, gegebenenfalls auch die sie begleitende Geräuschkulisse, sind seit langem zum typischen Inhalt der Gerichtsberichterstattung im Fernsehen geworden und prägen mittlerweile entsprechende Erwartungen der Fernsehzuschauer."

Mit dieser Öffnung des Gerichtssaals für die Bildmedien bis unmittelbar vor Verhandlungsbeginn wurde die Situation geschaffen, die wir heute immer wieder erleben, wenn die Sender über spektakuläre Mordprozesse, Sexualdelikte oder andere, namentlich auf Prominente zielende Strafverfahren berichten. Doch der obszöne Blick auf eine wehrlose Beschuldigte bleibt immer derselbe, ob nun vor, während oder nach einer Verhandlung. Solche Praktiken werden kaum ohne erhebliche Folgen bleiben können: weder für das Verhalten der Angeklagten im Prozess noch für die Deutungen seitens der anderen Prozessbeteiligten und die Erwartungen des Publikums.

Laut Strafprozessordnung muss das Gericht über das Ergebnis der Beweisaufnahme aber "nach seiner freien, aus dem Inbegriff der Verhandlung geschöpften Überzeugung" entscheiden. Ohne konsequente Bewahrung einer über den gesamten Zeitraum des Prozessgeschehens freien und unverfälschten Kommunikationsatmosphäre dürfte sich dieser Auftrag allerdings kaum erfüllen lassen.

Die Karlsruher Richter haben mit ihrem Beschluss von 2007 der Unterhaltungslust die Saaltür geöffnet. Dabei wäre es die Aufgabe des höchsten deutschen Gerichts, die ethischen und politischen Dimensionen des Rechts in das allgemeine Bewusstsein zu rücken. So aber droht die Saalöffentlichkeit zum Bildlieferanten und zur Geräuschkulisse einer Pseudoöffentlichkeit zu verkommen: Eine Gerichtspraxis, die von den kommerziellen Bedürfnissen der Medien überlagert ist, führt nicht zu rationalen Debatten, sondern zu einer Emotionalisierung und Mythenbildung.

Der Fairness halber ist zu sagen, dass sich der Erste Senat damals nicht mit einem so großen und lang andauernden Prozess wie dem NSU-Strafverfahren zu befassen hatte. So findet sich in seinem Beschluss kein Passus, der darauf hindeutet, dass in einem womöglich mehrere Jahre dauernden Prozess die Fernsehteams und Fotografen jedes Mal vor Verhandlungsbeginn in den Gerichtssaal gelassen werden müssten.

Dabei ist es gerade die Quantität, die zu einer qualitativ fragwürdigen Berichterstattung führt: Der NSU-Prozess erhält ein völlig falsches Gepräge. Im Namen des Rechts ist daher die Stärkung einer apparatefreien Saalöffentlichkeit und einer wachsamen Gerichtsreportage dringend geboten. Dazu benötigt kein Journalist die stets gleichen Bilder der Angeklagten.

Beate Zschäpe darf nicht jeden Verhandlungstag aufs Neue für die Medien und von den Medien missbraucht werden. Sonst könnte dieser für Deutschland so wichtige Prozess den Rechtsstaat in einem noch nicht überschaubaren Ausmaß beschädigen.