Wenn es den Hamburger aus der Stadt zieht, braucht er Schutz. Abseits von Elbe und Alster, an der stürmischeren Nordsee, wirft er sich daher gerne ein Cape über, das aus dem vergangenen Jahrhundert stammt, an Reißfestigkeit und Beständigkeit aber nichts eingebüßt hat: den Friesennerz.

Es war in den Siebzigern, als ihn die ersten Nordmenschen im Alltag und nicht nur beim Fischfang anlegten. Außen leuchtet der Friesennerz in sattem Gelb, in wenigen Fällen auch in mildem Orange. Er hat riesige Taschen, eine immense Kapuze. Die Nähte sind verschweißt oder von innen verklebt, kein Tropfen Regen kommt durch. Und dann wird die Polyesterhaut der Jacke auch noch von einer PVC-Schicht überzogen.

Der Friesennerz ist der Prototyp der "Wind-und-Wetter-Jacke", wie gemacht für die Outdoor-Wütigen unserer Zeit. Er ist in jeder Umgebung, auch in den Bergen, zu gebrauchen, er schützt vor Sturm, hält Wasser ab und schafft ein wohliges Geborgensein, das nur in völligem Vertrauen auf die Stärken der Imprägnierung entstehen kann.

Gleichzeitig hat der Friesennerz, darin einem guten Lebenspartner nicht unähnlich, einen feinen Sinn für Humor. Sein Name beweist, dass er sich selbst nicht ganz ernst nimmt. Der Nerz des Friesen, die echte Malocherjacke, hat Charme, gerade weil sie nicht in Edelboutiquen passt, sondern ins raue, manchmal auch feucht-fröhliche Leben.

Alle können ihn tragen, vom Opa bis zum Enkelkind. Demografisch gesehen ist er ein Meisterstück der Integration. Innen bietet er Raum für viel Kreativität und Eigensinn: Ob Abendkleid oder Sweatshirt, der Friesennerz umhüllt sie alle gleich gern.