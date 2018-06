Ist das Geschichte, oder kann das weg? In Berlin findet man immer wieder erstaunliche Antworten auf diese Frage. Der olle Palast der Republik konnte weg, dafür kommt das noch ollere Stadtschloss wieder her. Und als man die Eichenstämme barg, die das Schloss einst trugen, entsorgte man sie nicht, sondern versteigerte sie. Die Leute zahlten. Kaiserliches Pfahlholz, voll historisch durchgehärtet.

Damit Geschichte Geschichte ist, muss sie eben alt sein. Und irgendwie schön. So schick altmodisch, wie auch der Hipster es liebt, der sein Kind Otto oder Wilhelmine nennt.

Paul von Hindenburg mit seinem Prachtbart passt da gut ins Bild. Der Mann, so hat es nach einigem Hin und Her der Berliner Senat entschieden, darf vorerst die Ehrenbürgerwürde behalten, die ihm 1933 verliehen wurde. Jaja, Hitler und so. Aber Hindenburg, das ist doch Geschichte! Wann, fragt man sich, wird eigentlich der Wiederaufbau des Reichspräsidentenpalais in der Wilhelmstraße beginnen? Na gut, da saß nach 1939 Ribbentrop drin. Aber es sah wirklich schön aus. CST