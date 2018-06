Inhalt Seite 1 — Trauer um drei Jungen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Ejal Dschifrah wurde 19 Jahre alt. Naftali Fraenkel wurde 16. Gilad Schaar auch, nur 16 Jahre. Am Montagabend fand ein freiwilliger Suchtrupp die Leichen der drei jugendlichen Israelis, verscharrt unter Geröll, etwa zwanzig Kilometer von dem Ort entfernt, an dem sie entführt worden waren. Offenbar hatten die Täter nicht einmal viel Mühe darauf verwendet, die Toten zu verstecken. Am 12. Juni hatten Ejal, Naftali und Gilad eine Religionsschule besucht und sich bei Hebron getroffen. Die Stadt liegt im Westjordanland und war bereits wiederholt Schauplatz blutiger Auseinandersetzungen. Israelische Siedler und Palästinenser kämpfen in dieser heiligen Stadt um jeden Quadratzentimeter.

Am Abend wollten die drei per Anhalter aus Hebron nach Hause. Sie standen gemeinsam an einer Kreuzung, als ein heller Hyundai anhielt und sie mitnahm. Plötzlich machte das Auto eine Kehrtwende und fuhr in die Nacht. Um 22.25 Uhr gelang es einem der Jungen, von seinem Handy aus die Polizei zu informieren. "Ich bin entführt worden", flüsterte er, die Polizei aber nahm den Anruf nicht ernst. Erst am nächsten Morgen machte man sich auf die Suche nach den drei Teenagern. Zehn Kilometer südlich der Kreuzung, an der die drei eingestiegen waren, fanden die Beamten den Hyundai. Ausgebrannt.

Viele Israelis ahnten, dass die Jugendlichen nicht lebend zurückkehren würden. Eine groß angelegte Suchaktion im Westjordanland begann. Soldaten durchsuchten Häuser, etwa 400 Palästinenser, darunter hochrangige Aktivisten der radikalen Bewegung Hamas, wurden verhaftet. Es gab Tote. Doch von den drei Jugendlichen gab es kein Lebenszeichen. Erinnerungen wurden wach an den letzten Entführungsfall, der das Land aufgewühlt hatte: Gilad Schalit war Soldat Israels, als er von Hamas entführt und in den Gazastreifen verschleppt wurde. Fünf Jahre lang war er ihr Gefangener, bis Israel 2011 einen hohen Preis für seine Freilassung bezahlte: Rund tausend inhaftierte Palästinenser wurden entlassen, viele von ihnen waren wegen Terroranschlägen und mehrfachen Mordes verurteilt. Für Hamas hatte sich die Entführung als ein lohnendes Geschäft erwiesen. Wollte sie ihre Tat wiederholen? Würden sie wieder versuchen, Gefangene freizupressen?

Am Grab seines Sohnes schwor der Vater, dass man die Täter finden werde

Diesmal tauchte kein Bekennerschreiben auf, es gab auch kein Video der Entführten und keine Forderungen. Vieles spricht dafür, dass die Jugendlichen schon kurz nach ihrer Entführung erschossen worden sind. Vielleicht hatten die Entführer den Anruf bemerkt und die Jungen deshalb erschossen.

Am vergangenen Dienstag wurden die drei Jugendlichen nebeneinander beerdigt. Die Anteilnahme war gewaltig. Das Begräbnis wurde im Fernsehen live übertragen. Die Entführung erschüttert über alle politischen Gräben hinweg die israelische Gesellschaft. Alle Eltern – egal, ob religiöse Siedler oder säkulare Tel Aviver – fürchten: Es könnte auch mein Kind treffen. Am Grab seines Sohnes hielt der Vater von Ejal Dschifrah eine Rede. Er weinte. Es seien Tränen der Stärke, die hier flössen, sagte er. Und schwor, dass man die Täter bestrafen werde.

Die israelische Führung macht Hamas für den Tod der Jugendlichen verantwortlich. "Sie wird dafür bezahlen", sagt Premierminister Benjamin Netanjahu. Mittlerweile wurden die Namen der Verdächtigen vom israelischen Geheimdienst präsentiert: Marwan Kawasmeh, 29, und Amer Abu Aischeh, 32. Beide waren mehrfach in israelischer Gefangenschaft, beide stammen aus der Gegend von Hebron. Beide sind seit der Entführung der drei Jugendlichen wie vom Erdboden verschluckt.

In Israel herrscht die Angst, dass jede Zurückhaltung als Schwäche gelte

Der Kawasmeh-Klan ist bekannt für seine Nähe zu Hamas, bereitet der Bewegung aber immer wieder Probleme. Etwa 10 000 Mitglieder gehören dem Klan an, mindestens 15 davon wurden während der zweiten Intifada getötet, neun verübten Selbstmordattentate. Immer wenn sich Hamas mit Israel auf eine Art Waffenstillstand zubewegte, schlug einer der Kawasmeh zu – und Israel wiederum schlug erwartungsgemäß zurück und nahm die ganze Hamas-Führung im Gazastreifen ins Visier.