Inhalt Seite 1 — Aus Überzeugung Seite 2 Auf einer Seite lesen

Ein Provokateur im Amt des Bundespräsidenten ist selten. Wer es an die Spitze des Staates geschafft hat, läuft eher Gefahr, in Ausgewogenheit zu verblassen. Nicht so der gegenwärtige Amtsinhaber. Joachim Gauck hat ein feines Gespür dafür, womit er provoziert. Und er tut es. Vor allem mit seinen Thesen zur internationalen Verantwortung Deutschlands sorgt er seit Wochen für anhaltenden Widerspruch. Gauck hat eine gesellschaftliche Debatte über ein existenzielles Thema angestoßen. Was will ein Bundespräsident mehr?

Ganz anders liegen die Dinge in der Diätenfrage. Die ist kein Feld für provokative Signale. Ob Joachim Gauck das Gesetz, das die Bezüge der Bundestagsabgeordneten neu regelt, am Ende unterschreiben wird, ist offen. Aber er weiß jedenfalls, dass kaum ein anderes Thema sich für antipolitische Ressentiments besser eignet als die Frage, wie viel Geld sich die politischen Mandatsträger für ihre Tätigkeit zugestehen. Deshalb ist es beruhigend, dass mit Gauck ein Präsident die brisante Materie prüft, der für antipolitische Ressentiments gänzlich unanfällig ist.

Es gehört zu den Konstanten seines öffentlichen Wirkens, dass er die weitverbreitete Neigung zur Politikverachtung kritisiert, wo immer er ihr begegnet. Sich als Antipolitiker zu profilieren, darin liegt für Gauck keine Versuchung.

Den Deutschen geht es sehr gut, doch sie wollen keine Verantwortung tragen

Für einen Bundespräsidenten ist diese Immunisierung besonders wichtig. Weil das Amt weder Macht noch unmittelbares politisches Gewicht besitzt, muss der Präsident seine Wirkung aus anderen Quellen gewinnen. Die Verlockung ist groß, das Machtdefizit dadurch zu kompensieren, dass er sich auf die Seite der öffentlichen Stimmung schlägt und seine Rolle im Kontrast zu den Mächtigen sucht.

Joachim Gauck geht den entgegengesetzten Weg. Das zeigt sich besonders deutlich, seit er die Deutschen von ihrer neuen internationalen Rolle überzeugen will. Anfang des Jahres hat er in einer Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz ein stärkeres außenpolitisches Engagement gefordert und wird seither selbst zur Zielscheibe. Er liegt im Clinch mit dem bundesdeutschen Mainstream und erntet von den Rändern des politischen Spektrums Kritik, die in ihrer Brutalität ziemlich einmalig ist. Dass der erste Repräsentant der Republik als "widerlicher Kriegshetzer" beschimpft wird, ist neu. Sicher, das sind besonders drastische Ausfälle. Aber zugleich sind es auch nur die Zuspitzungen einer weitverbreiteten Ablehnung.

Verübelt wird dem Bundespräsidenten vor allem, dass er in seinem Appell an die internationale Verantwortungsbereitschaft der Deutschen den Einsatz militärischer Mittel nicht ausschließt. Gauck hält auch künftig Krisen für denkbar, in denen die Bundesrepublik gefordert sein könnte, sich an einer gewaltsamen Konfliktlösung zu beteiligen. Doch zwei Jahrzehnte nach den ersten Bundeswehr-Einsätzen im ehemaligen Jugoslawien ist die Akzeptanz solcher Eingriffe selbst für humanitäre Ziele auf einem Tiefpunkt angelangt. Die zwiespältigen Ergebnisse des Afghanistan-Einsatzes, der Irakkrieg, dessen Spätfolgen gerade eskalieren, der gewaltsame Regimewechsel in Libyen, der dem Land keine Befriedung gebracht hat, haben die Zweifel an solcherart Interventionen enorm verstärkt. Aber das gesellschaftliche Unbehagen an den Zumutungen internationalen Engagements geht über das Militärische weit hinaus.

Die Argumentation des Bundespräsidenten ist plausibel und anstrengend: Weil es den Deutschen so gut geht und weil sie bei der Entwicklung einer stabilen Demokratie und einer leistungsfähigen Wirtschaft in den vergangenen Jahrzehnten so viel richtig gemacht haben, ist sowohl ihre Fähigkeit als auch ihre Verpflichtung ungeheuer gewachsen, internationale Verantwortung zu tragen. Dem müssen sie jetzt gerecht werden, ökonomisch, diplomatisch oder humanitär – wie der Präsident gerade in seiner emphatischen Rede zur Flüchtlingspolitik deutlich gemacht hat.