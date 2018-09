Es ist ein kleines Blatt, nur elf mal acht Zentimeter groß, und doch enorm in seiner Wirkung. Man stutzt zuerst, denn mit August Mackes oft eher fließenden, weichen Linien und Konturen würde man diese Komposition auf den ersten Blick kaum in Verbindung bringen. Harte Striche und Kanten, maschinell wirkende Linienraster, dazwischen der Kopf einer Frau: im Profil, aus der Schräge oder schemenhaft verzerrt. Das Blatt ist mehransichtig; immer wieder stößt man auf ein neues Antlitz der Dame. Simultaneität des Sehens, die Körper und Formen fragmentarisch, zackig aufgerissene Geometrien: Macke stand sichtlich unter dem Einfluss des Kubismus, als er Vision I im Jahr 1913 zeichnete.

Wenige Monate zuvor war Macke mit Franz Marc nach Paris gereist, dort lernten sie Robert Delaunay kennen, der sich die Formzersplitterungen in einer Malerei von kreisenden Farbflächen aneignete. Macke setzte sich intensiv mit Delaunay, aber auch mit Picasso oder Braque auseinander. Seine Bilder wurden in der Folge sichtlich kantiger und schärfer, aber solch eine ratternde Aufgerissenheit wie in dieser kleinen Zeichnung hat er kein zweites Mal realisiert. Am Ende war ihm der Kubismus doch zu synthetisch, um diesem Weg bedingungslos zu folgen.

Das Gesicht gehörte übrigens seiner Frau Elisabeth. Nachdem Macke gleich zu Beginn des Ersten Weltkriegs gefallen war, kümmerte sie sich bis zu ihrem Tod 1978 um seine Hinterlassenschaft. Auch Vision I trägt ihren Nachlass-Stempel. Die 28.000 Euro, die der Hamburger Kunsthändler Thole Rotermund veranschlagt, sind ein stolzer Preis. Aber es ist ein außergewöhnliches, ja singuläres Zwischenspiel in Mackes Werk.



Sebastian Preuss ist stellv. Chefredakteur von WELTKUNST und KUNST UND AUKTIONEN