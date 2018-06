DIE ZEIT: Herr Haridi, der Irak versinkt in Chaos, nur die autonome Region Kurdistan im Norden bleibt verschont. Sie haben mit kurdischen Stipendiaten des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) gesprochen. Wie reagieren die auf die Erfolge der Terrorgruppe Isis?

Alexander Haridi: Die Stipendiaten verfolgen die Entwicklungen stündlich. Allerdings weniger aus Sorge um ihre Familien – sie fühlen sich sicher, sagen, die kurdischen Milizen mit ihren 200.000 Mann seien stärker als die Islamisten. Überraschenderweise sind sie sogar euphorisch: Sie sehen in der Entwicklung eine historische Chance, die Kurdistan schneller als erwartet die Unabhängigkeit vom Irak bringen werde.

ZEIT: Ist das denn realistisch?

Haridi: Da wage ich keine Prognose, das hängt stark von der Türkei und dem Iran ab.

ZEIT: Kurdistan gilt als Region des Aufschwungs, vor allem wirtschaftlich. Es gibt einen Bauboom, aber auch im Hochschulwesen herrscht Aufbruchstimmung. Woran liegt das?

Haridi: Das hängt vor allem mit der Sicherheitslage zusammen. Die war und ist in der autonomen Region Kurdistan vergleichsweise stabil. Kooperationen mit ausländischen Partnern waren einfacher. Die Kurden verwalten sich schon seit 1991 selbst, seit der Westen eine Flugverbotszone für die irakische Luftwaffe verhängt hatte. Sie sind gut organisiert und setzen ihren Plan, ein eigenes Gemeinwesen aufzubauen, konsequent um. Dazu kommt: Korruption und Klientelismus sind in Kurdistan weniger stark verbreitet als im übrigen Irak. Von dem Ölgeld blieb mehr für das Gemeinwesen; das kam auch den Hochschulen zugute. Die sind inzwischen den alteingesessenen Universitäten in Basra oder Bagdad um Jahre der Entwicklung voraus.

ZEIT: Droht jetzt nicht ein neuer brain drain, auch in Kurdistan, der den Aufschwung abwürgt?

Haridi: Wie ich von den kurdischen Stipendiaten höre, ist das Gegenteil der Fall, die wollen da hin, am Aufbau mitwirken. Richtig ist allerdings auch, dass Rückkehrer oft enttäuscht sind von den undurchsichtigen Strukturen und der Unbeweglichkeit an den Universitäten.

Kampf um Bildung Kampf um Bildung Die irakischen Hochschulen zählten einst zu den modernsten im Mittleren Osten – bis 1980. Es folgten drei Kriege und ein Bürgerkrieg, der das Land vollends ins Chaos trieb; die Universitäten verkümmerten in der Isolation, wurden geplündert, viele Akademiker flohen ins Ausland. Der Irak verlor sein wissenschaftliches Gedächtnis. 2004 waren über 80 Prozent der Infrastruktur des irakischen Hochschulsystems zerstört. Mittlerweile gibt es im Zentralirak wieder eine halbe Million Studenten , 24 staatliche Universitäten und über 40 Technische Institute. In der Region Kurdistan sind es knapp 100.000 Studenten an 19 staatlich anerkannten Hochschulen, die Hälfte davon Frauen. Vor fünf Jahren startete die Deutsch-irakische Akademische Partnerschaft. Der DAAD fördert dabei die Kooperation zwischen deutschen und irakischen Hochschulen und vergibt Stipendien. Fast 500 Studenten sind seither aus dem Irak und Kurdistan nach Deutschland gekommen, um hier den Master zu machen oder zu promovieren.

ZEIT: Was hören Sie von den Stipendiaten, die aus anderen Regionen kommen, aus Bagdad etwa oder aus Basra?

Haridi: Die sehen die Dinge natürlich ganz anders. Sie fühlen sich verunsichert und bedroht. Teilweise haben sie ihre Ehepartner und Kinder noch im Irak und sind sehr besorgt.

ZEIT: Was sind neben der Sicherheitslage die größten Schwierigkeiten beim Wiederaufbau des irakischen Hochschulsystems?

Haridi: Klientelismus und Korruption. Wissenschaftliche Neugierde, Intelligenz, Kenntnisse, Ehrgeiz und Ausdauer sind reichlich vorhanden.

ZEIT: Werden die Programme fortgeführt?

Haridi: Wir wollen an den Programmen festhalten. Allerdings fallen einige Projekte und Konferenzen aus – es haben viele deutsche Wissenschaftler ihre Reisen nach Kurdistan abgesagt. Verständlich: Wenn man noch nie dort war und auf Karten die geringen Entfernungen sieht, zwischen Mossul und Erbil, kann man kaum glauben, dass Kurdistan eine ganz andere Welt ist als der übrige Irak. Aber so ist es.

ZEIT: Laut Unesco wurden im Irak in den ersten Jahren nach dem Sturz Saddams über 500 Hochschullehrer gezielt ermordet. Ist etwas Ähnliches zu befürchten?

Haridi: Der Bürgerkrieg machte natürlich vor den Universitäten nicht halt. Über die Motive lässt sich nur spekulieren. Vielleicht sollten Intellektuelle, die für einen säkularen Staat eintraten, ausgeschaltet werden. Vor zwei Wochen haben in Ramadi, einer Stadt westlich von Bagdad, Isis-Kämpfer eine Universität besetzt und Hunderte Studenten und auch Professoren als Geiseln genommen. Glücklicherweise nur zeitweilig.