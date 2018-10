Je mehr sich der Fußball globalisiert, desto mehr verfeinert er sich auch. Es wimmelt auf der Welt von technisch hervorragenden, taktisch glänzend geschulten, kraftstrotzenden Spielern, die ihr Handwerk auf Fußballakademien gelernt haben und ihre Kunst durch das Studium großer YouTube-Spieler (Ronaldo, Messi, Reus) perfektionieren. So kommt es wohl, dass sich in den Achtelfinals dieser WM immer später entscheidet, welche Mannschaft weiterkommt. Brasilien gegen Chile: Elfmeterschießen. Griechenland gegen Costa Rica: Elfmeterschießen. Niederlande gegen Mexiko: Entscheidung in der 94. Minute. Deutschland gegen Algerien: Rettung durch Schlusspfiff in der 121. Minute. Die Differenz, das Schicksal, die Tragik verkörpern sich in den Details, in Abseitsmillimeterentscheidungen – oder im Torgestänge, das jenen chilenischen Treffer verhindert hat, welcher Brasilien in die Verzweiflung gestürzt hätte.

Allerdings, manchmal entsteht die Differenz, die den Sieg bringt, auch dadurch, dass ein Spieler seine Rolle neu deutet. Im Achtelfinale der Deutschen gegen die Algerier war es, abgesehen vom Glück der Deutschen, ein Mann, der den Unterschied machte: Manuel Neuer, der deutsche Torwart, der in der Tarn- und Täuschungs-Terminologie des modernen Fußballs als "falscher Einser" bezeichnet werden muss. Er erfindet soeben den Fußball, vom letzten Mann her, ganz neu. Der klassische Einser ist ein Mann, der auf der Torlinie steht wie ein Schrankenwärter. Neuer aber ist im Grunde ein mit seinen gesprenkelten Handschuhen als Torhüter getarnter Libero, ein die eigene Abwehr anführender "Fünfer", ein Spieleröffner mit überlegener Kaltblütigkeit. Zudem ist er ein "Vierer", ein dem gegnerischen Sturmverband entgegenstürzender Vorstopper. Und man könnte noch weiter gehen und sagen, dass er Elemente des American Football in seinen Stil einfließen lässt und Züge eines Quarterbacks verkörpert.

Neuer wirkte gegen Algerien so, als sei er erst am Anfang einer noch grundsätzlicheren Verwandlung: hin zum "wahren Zehner" (Spielgestalter) oder gar zum "halben Neuner" (Stürmer). Die Franzosen müssen sich im Viertelfinale wohl nicht allzu sehr vor den deutschen Feldspielern fürchten. Aber vor der Eins, die so viele andere Rollen und Trikotnummern in sich trägt, sollten sie ein wenig Angst haben. Ihr ist alles zuzutrauen.