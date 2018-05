Das Gemisch sieht aus wie eine trübe Suppe, in der kleine dunkle Körnchen schwimmen. Als Herbert Hofstätter das Glas schüttelt, tanzen sie träge nach oben, bevor sie wieder langsam zu Boden sinken. Der Professor der Montanuniversität Leoben lächelt. Das ist sie also, die Flüssigkeit, die Europa die Angst vor dem sogenannten Fracking nehmen könnte. Die Fördermethode, bei der mit Chemikalien versetztes Wasser in den Boden gepumpt wird, um dort Gas aus Ton- oder Schiefergestein zu lösen, hat in den USA zu Umweltproblemen geführt. Doch Hofstätters Lösung, auf die er durch Zufall gestoßen war, basiert auf einem natürlichen Salz und ist biologisch abbaubar. Kompostierbar. Für die Umwelt unbedenklich. Klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Doch was er im Labor mit einem kleinen Team entwickelt hat, könnte Bio-Fracking möglich machen.

Noch regiert die Angst vor dem umstrittenen F-Wort: Die boomende Schiefergas-Industrie hat ein riesiges Imageproblem. Während sich immer mehr Staaten von China bis Argentinien in Stellung bringen und die USA – bereits selbst ein Gasexporteur – die Karten im weltweiten Energiepoker neu mischen, muss die Industrie in Europa erst die Bürger besänftigen und dem Fracking die Giftzähne ziehen. Hofstätters Arbeit könnte dazu beitragen. Chemieloses Fracking könnte sogar den Ausbau erneuerbarer Energie voranbringen, woran ja angeblich alle interessiert sind.

Im eigenen Land zählt der Prophet aber scheinbar wenig. Die Politik will von seiner Innovation nichts wissen. "Fracking ist für uns kein Thema", heißt es aus dem Wirtschaftsministerium. Lieber segnet die Regierung neue Pipeline-Projekte mit Russland ab und fährt damit der EU in die Parade. Die Union will vorläufig lieber etwas mehr Distanz zu Putin wahren.

Das Büro des 57-jährigen Oberösterreichers wirkt strukturiert und aufgeräumt, genau wie er selbst. Beige Hose, rahmenlose Brille, weißes Hemd. Nur die roten Hosenträger passen nicht ganz in das unauffällige Bild. Kleine Dinge in den Regalen – etwa ein dunkelbrauner Bohrkern – verraten, woran seine berufliche Leidenschaft hängt. Den Tisch in der Mitte des Raumes schmückt ein kleiner, silberner Säbel. Ein Brieföffner. "Aserbaidschan", sagt Hofstätter. "Dort und im arabischen Raum hat der Umweltgedanke längst gegriffen, ganz massiv. Die interessieren sich sehr für das, was wir machen." Gerade ist er von einer Reise in den Iran zurückgekehrt. Vergangenes Jahr stiefelte er mit Opec-Generalsekretär Abdalla Salem El-Badri durch das östliche Weinviertel, wo im Raum Zistersdorf nicht nur hektoliterweise Grüner Veltliner, sondern auch tonnenweise Erdöl fließt. Ein Bild der Pumpenböcke in den malerischen Hügeln zierte damals das Opec-Bulletin, als Paradebeispiel für nachhaltige Fördermethoden.

Schon vor 15 Jahren kam Hofstätter die Idee, wie er die Ölindustrie ein Stück sauberer machen könnte. Nicht im Einsatz an einem der Bohrlöcher, an denen er im Ausland als Drilling-Manager der mittlerweile österreichischen Rohöl-Aufsuchungs-AG, die früher Mobil und dann Shell gehörte, jahrelang tätig war. Den Einfall hatte er, als er seine Schwägerin, die für eine Medizinprüfung lernte, zum menschlichen Herzen befragte. Ein Enzym sorgt darin ständig dafür, dass genug Kaliumionen in die Zellen strömen, um den Blutkreislauf stabil zu halten. Warum dieses Prinzip nicht auf Bohrspülungen anwenden?, fragte sich Hofstätter.

In Kaliumkarbonat fand er einen Stoff, der die Technik ebenso am Laufen hielt und einen entscheidenden Vorteil bot: Nun konnten Chemikalien in der Bohrspülung eingespart werden, die das zutage geförderte Gesteinsmaterial so verseucht hatten, dass man es auf Sonderdeponien entsorgen musste. Weniger Abfall, weniger Kosten. "Heute ist das in Europa Stand der Technik", erzählt Hofstätter nicht ohne Stolz. Vor sieben Jahren wechselte er in die Wissenschaft. An der Uni Leoben, wo er auch studiert hatte, fand er endlich Zeit, um auszuprobieren, ob sein Kaliumkarbonat-Konzept auch für Fracking tauglich ist. Bald stellte sich heraus, dass das im Labor prima funktionierte. Das Gemisch musste nur neu zusammengesetzt werden.

An sich ist "hydraulic fracturing" nicht neu. In Mitteleuropa, auch in Deutschland und Österreich, kam die Methode bei konventionellen Lagerstätten von Öl und Gas zum Einsatz, in denen der Druck nachließ. Erst vor wenigen Jahren wurde es in Kombination mit horizontalen Bohrverfahren aber möglich, mit dieser Methode Schiefergas im großen Stil zu fördern. Weltmarktführer im Geschäft mit Hochpräzisionsteilen für die Richtbohrtechnologie ist übrigens die österreichische Firma Schoeller Bleckmann.