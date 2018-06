Anders, als man erwarten könnte, beginnt Olen Steinhauers Krimi Die Kairo-Affäre nicht auf dem Tahrir-Platz, sondern in Washington. Zwei Tage nachdem im Februar 2011 die Arabische Rebellion von Kairo nach Libyen übergesprungen ist, wird bekannt, dass in New York, London, Paris und Brüssel insgesamt fünf libysche Exilpolitiker von der Bildfläche verschwunden sind. Der junge CIA-Analytiker Jibril Aziz befürchtet, dass jemand, vielleicht gar die CIA, das von ihm aufgebaute Widerstandsnetz gegen Gaddafi übernommen hat.

Gegen Ende des verwickelten Romangeschehens – Aziz ist da lange tot – begegnen sich eine amerikanische Witwe und ein ägyptischer Geheimdienstmann. Der Ägypter erklärt ihr, dass Geheimdienste nicht, wie Außenstehende glaubten, nach Computerlogik arbeiteten, sondern "nach menschlicher Logik, die so anfällig und emotional ist wie die Menschen, die in den Geheimdiensten der Welt tätig sind". Diese Wirrungen haben den US-Amerikaner Olen Steinhauer bereits in seiner grandiosen Touristen-Trilogie (ZEIT Nr. 28/11) fasziniert.

Ins Zentrum der Kairo-Affäre hat Steinhauer jetzt eine Frau gestellt. Sophie Kohl begegnet uns als eine dieser gelangweilten Diplomatenfrauen, die sich mit anderen Diplomatenfrauen die Zeit in Cafés und Dampfbädern vertreiben. Sophies Ehe, die zwanzig Jahre zuvor als Ausbruch zweier Harvard-Absolventen aus den vorgezeichneten Karriereschicksalen begonnen hat, ist inzwischen leicht beschädigt. In Kairo, der früheren Dienststation ihres Mannes, hat Sophie sich mit einem CIA-Mann eingelassen. Jetzt, in Budapest, mitten im alten Europa, schwelgt sie in der Vorstellung, die Affäre werde nicht herauskommen. Doch jemand hat ihrem Gatten Emmett die Sache gesteckt, und als die beiden sich in einem Straßencafé aussprechen wollen, wird Emmett vor den Augen seiner Frau erschossen. Sophie, die fast ihr ganzes erwachsenes Leben im Ausland verbracht hat, kehrt auch jetzt nicht in die Staaten zurück. Sie entwischt nach Kairo, weil sie hofft, den Anstiftern des Mordanschlags auf die Spur zu kommen. Dort herrschen andere Verwirrungen: Während die amerikanischen Geheimdienstler kaum verstehen, was passiert, und die ägyptischen befürchten, vom revolutionären Sturm weggefegt zu werden, versucht Aziz, die Mitglieder seines Netzes zu retten. Und Sophie stört. Denn sie weiß, wo das Leck war, aus dem die Informationen gesickert sind, die jetzt Menschenleben vernichten.

Mit Sophie Kohl gibt Steinhauer einer Generation naiver Amerikaner ein Gesicht, die, überzeugt von der naturgegebenen Richtigkeit und Überlegenheit ihrer liberalen Anschauungen, in die Welt hinausgezogen sind und dort viel Unheil angerichtet haben. Mit Emmetts Tod verfliegt der Rest der amerikanischen Illusion. In Kairo büßt Sophie dafür – und viele andere büßen mit ihr.