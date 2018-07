So viel Talent und Charisma – und dann doch ein bitteres Ende: Biografien von Musikern können einen ganz schön traurig stimmen. Man denke nur an den ominösen Totenclub 27 mit seinen vielen prominenten Opfern von Jimi Hendrix bis zuletzt Amy Winehouse. Meist sind es harte Drogen, die Absturz und frühen Tod verursachen. Und auch jener Sänger, Gitarrist und Komponist, nach dem wir heute fragen, war Alkoholiker und ging letztlich daran zugrunde. Vielleicht sein Pech, dass er in Gegenden aufgewachsen war, wo man traditionell Whiskey und Starkbier trinkt? Immerhin, er hat die Club-27-Mitglieder um einiges an Jahren überlebt – aber es war, vor allem zuletzt, sichtbar ein Leben hin zum Tode.

Und dabei war er so hoffnungsfroh gestartet, so heiter und begabt, ein ganz junger Mann mit hübschen Gesichtszügen und Lockenschopf. Mit viel Gefühl und stets leicht vernuschelt sang er seine Songs zur Gitarre. Die Liebeslieder hatten Ohrwurmpotenzial und machten ihn rasch bekannt, in seiner Heimat und hierzulande. Doch dann, irgendwann, zerbrach etwas in seinem Leben, Familie, Liebe, das private Glück. Und von da an, so scheint es, verlor er den Halt. Zwar machte er weiter, experimentierte mit neuen Instrumenten und seinem Gesang, doch die Sucht hielt ihn im Griff. Später sagte er: "Nenn mir irgendeinen Namen – ich trank es." Zudem musste er immer wieder persönliche Einschläge verkraften: Einige der besten Freunde starben, seine zweite Frau erlag einem Tropenvirus, dann bedrückten ihn Geldsorgen, Gerichtstermine und seine zunehmend schwer angegriffene Gesundheit. Mit halb amputiertem Bein, dick wie ein Buddha, gab er zwar noch das eine oder andere Konzert im Rollstuhl. Aber seine früher so unverwechselbare Stimme schimmerte nur noch sporadisch durch. Man kann die Jahre nicht zurückdrehen, heißt es in einem Song, den sein Freund Phil für ihn schrieb. Und doch, in Musikerkreisen gilt er heute als einer der Größten seiner Generation, weil er Folk, Jazz und Weltmusik zur Fusion brachte. Er war ein stilistischer Wegbereiter, von namhaften Kollegen bewundert und gecovert. Grund genug, ihm hier ein kleines Denkmal zu setzen. Wer war’s?

Lösung aus Nr. 27:

