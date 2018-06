Eine unbändige Freude durchdringt lautstark den Saal. Beim Turnier "Geistesblitz und Taktikwitz" in der Pfennigparade, einer großen Einrichtung für Schwerbehinderte in München, ist Jan-Philipp eine glänzende Idee gekommen, und die Begeisterung darüber muss er unbedingt mit der Umgebung teilen.

Einmal im Jahr findet das Turnier statt, tatkräftig unterstützt von der Münchner Schachstiftung mit ihren Heinzelmännchen, die an vielen Brettern die Züge ausführen. Alexander Bassarini, seit Jahren nicht nur einer der Besten, sondern auch maßgeblich an der Organisation beteiligt, sagt: "Das Besondere am Turnier für mich und die übrigen Schachspieler ist die echte Turnieratmosphäre. Es ist ein Wettkampf mit allen Regeln, wobei es keine Rolle spielt, ob man eine körperliche oder geistige Behinderung hat. Obendrein spiegelt das Turnier die Organisationsstruktur der Pfennigparade wider: Bewohner, Werkstattbeschäftigte, Lehrer und Schüler machen mit – teils mit, teils ohne Assistenz, je nach Behinderung."

Etliche haben nach einem Unfall ein Schädel-Hirn-Traumen. Diesen kann Schach – so Direktor Steinmann – helfen, "das Gedächtnis und das logische Denken zu schulen, und das nicht in einer Therapie, sondern im Spiel mit einer großen Portion Spaß!"

Tja, warum machte eigentlich Jan-Philipp als Weißem am Zug diese Stellung so viel Spaß? Wie kam’s?

Lösung aus Nr. 27:

Welch doppeltes Opfer zerrte den schwarzen König gewinnbringend ins Freie? Nach 1.Lxf7+! Kxf7 2.Se6!! Kxe6 3.Dc4+ d5 (3...Ke5 4.f4 matt) 4.exd5+ Kf7 (4...Sxd5 5.Sxd5 Se5 6.Sxc7++ Kd7 7.Td1+ Ld6 8.Txd6+ Kxd6 9.Sb5+ Ke7 10.Lg5+ Kf8 11.Df4+ Sf7 12.Lxd8) 5.d6+ Kf8 6.dxc7! war die schwarze Dame weg