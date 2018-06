Gemessen an der Einwohnerzahl, hat Hamburg eine der geringsten Taxidichten deutscher Großstädte. Die Zahl der Taxis ist in den vergangenen fünf Jahren allerdings stabil geblieben. Seit 2008 gibt es rund 3300 genehmigte Fahrzeuge. In Berlin sind es 7500. Der Grundpreis pro Fahrt beträgt 2,90 Euro, ein Kilometer kostet höchstens 2,20 Euro.