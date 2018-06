Der Irakkrieg kennt viele Gesichter: das Heiratsschwindlergesicht von Tony Blair, den hämischen Grinser George W. Bush und das dröhnende Lachen seines Verteidigungsministers Donald Rumsfeld. Wenn die Weltgesellschaft ein Rechtszustand wäre, dann stünde Rumsfeld wegen Menschenrechtsverletzungen und anderer Untaten längst vor Gericht. So steht er nur vor der Kamera, und zwar in einem Dokumentarfilm von Errol Morris.

Morris ist nicht irgendjemand, er ist ein weltbekannter amerikanischer Regisseur, der seine Interviewpartner so lange mit seinen Fragen quält, bis sie freiwillig die Beichte ablegen. Zuletzt nahm er Robert McNamara ins Kreuzverhör, Verteidigungsminister unter John F. Kennedy und ein mastermind des Vietnamkriegs. Morris’ The Fog of War wurde berühmt und bekam einen Oscar. So einsichtig und so geständig hatte man den Kriegsherrn noch nie gesehen.

Seltsam nur: In seiner Rumsfeld-Dokumentation The Unkown Known ist Errol Morris nicht wiederzuerkennen, seine Fragen wirken harmlos, manchmal sogar kumpelhaft. Folter? Rumsfeld wirft Nebelkerzen und redet sich raus. Mit der Menschenquälerei habe er nichts zu tun, nach dem Skandal von Abu Ghraib habe er sofort seinen Rücktritt eingereicht und die "verschärften Verhörmethoden" zum Teil zurückgenommen. Das Verhörprogramm hieß Pride and Ego Down, und das bedeutete Isolationshaft, sexuelle Demütigung, Entzug der Kleidung, Einschüchterung mit Hunden, stundenlanges Stehen in Stresspositionen. Rumsfeld notiert: "Ich stehe bis zu zehn Stunden am Tag. Warum ist das Stehen auf vier Stunden begrenzt?"

Vermutlich hat Morris geahnt, dass Rumsfeld uneinnehmbar ist, wie ein Tarnkappenbomber, der dem Radar der lästigen Fragen zuverlässig entkommt. Deshalb hat er sich eine andere Strategie überlegt. Er serviert ihm auf dem Silbertablett ein paar Stichworte und lässt Rumsfeld so lange reden, bis wie von selbst ein Psychogramm seiner Person entsteht.

Und das funktioniert. Durchaus glaubhaft, präsentiert sich Rumsfeld als ein amerikanischer Amfortas, als Angehöriger einer historisch verwundeten Macht. Seine Traumata tragen die Namen Pearl Habour, Saigon, Beirut und 9/11. Niemals dürften sich diese Schrecken wiederholen, und deshalb versteht Rumsfeld sein Handeln als Traumabekämpfung nach vorn: hart sein, stark sein, ständig bereit sein. Der nächste Krieg hat bereits begonnen, und selbst wenn man den künftigen Gegner noch gar nicht kennt, so ist er immer schon da, verborgen, aber allgegenwärtig, ein "unknown known", ein unbekannter Bekannter. Je weniger man von ihm sieht, desto gefährlicher ist er. "Es gibt Feinde, von denen wir nicht einmal wissen, dass wir nichts von ihnen wissen." Diesem Teufel muss Rumsfeld zuvorkommen. Er muss verhindern, dass die Gespenster der Vergangenheit Amerika jemals wieder in der Zukunft heimsuchen.

Dem Teufel zuvorkommen: Das ist Rumsfelds politische Theologie, daraus braute er den Hexentrunk der amerikanischen Macht, das Elixier der Einschüchterung für eine Politik der Angst. Schon in den siebziger Jahren, damals der jüngste Verteidigungsminister der USA, brachte er sein Rezept zur Anwendung, an seiner Seite Paul Wolfowitz, Schüler des Philosophen Leo Strauss. Als sei ihnen der Kalte Krieg nicht heiß genug, behaupteten die beiden Zauberlehrlinge, die Sowjetunion würde auf breiter Front aufrüsten. Die CIA widersprach heftig, dafür gebe es nicht den geringsten Beweis. Keine Beweise? Rumsfeld triumphierte. Genau das sei ein todsicheres Zeichen dafür, dass die atomare Aufrüstung heimlich in Gange sei. Knapp dreißig Jahre später derselbe Trick. Saddam Hussein, so Rumsfeld, verfüge über Massenvernichtungswaffen, und auch das war eine faustdicke Lüge. Aber was ist für Rumsfeld schon eine Lüge? Eine "strategische Wahrheit", sagte er einmal, müsse von einem "Bodyguard aus Lügen" verteidigt werden. Morris lässt sich dieses kostbare Zitat leider entgehen.

So hat Rumsfeld den Generalschlüssel zur Weltgeschichte gefunden, er passt in jedes Schloss, und sogar der Anspruch auf globale Vorherrschaft ergibt sich daraus wie von selbst. Wer, wenn nicht die Vereinigten Staaten, blafft er in einer TV-Diskussion Anfang der neunziger Jahre, solle die Welt führen? Rumsfeld ist ehrlich, er schwätzt nicht von Demokratie und Frieden und Freiheit – die Phrasen des humanistischen Imperialismus kommen ihm nicht über die Lippen. Rumsfeld redet von Macht, Einfluss, Führung. Nur Amerika, scheint er sagen zu wollen, sorgt dafür, dass der Teufel in der Hölle bleibt.

Hunderttausende von Memoranden hat Donald Rumsfeld in seinem Leben verfasst, Tag und Nacht diktierte er Tagesbefehle für Amerikas langen Marsch durch den Höllenschlund der sündhaften Welt. Diesen Spleen hat man immer belächelt, aber Errol Morris macht ihn plausibel: Das unermüdliche Schreiben und pausenlose Nachdenken war für Rumsfeld eine kognitive Waffe, ein Instrument der militärischen Aufklärung. Das Dauerfeuer der analytischen Vernunft sollte Licht in das Dunkel der dämonisch verfinsterten Welt bringen und die Absichten des verborgenen Feindes enttarnen. Es klappte allerdings nicht immer. Im Vietnamkrieg, so Rumsfeld kalt, "funktionierte es nicht".

In dieser Geisterwelt, in der sich alles gegen Amerika verschworen hat, ist der Frieden naturgemäß nicht vorgesehen, denn Frieden ist nur der Konjunktiv des Krieges und die trügerische Ruhe vor der nächsten Schlacht. Das Einzige, was in der Welt "von Dauer ist", sagt Rumsfeld, das seien "Konflikt, Erpressung und Mord". In einer von Morris grandios eingesetzten Archivaufnahme schaut die Kamera lange und versonnen aufs offene Meer, in ein paradiesisch strahlendes Blau unter wolkenlosem Himmel. Es ist friedlich wie am ersten Tag, doch plötzlich entsteht ein Höllenspektakel, das Wasser zischt und tobt und tost. Mit infernalischem Lärm bahnt sich ein Lenkwaffengeschoss den Weg durch die Wasseroberfläche, abgefeuert von einem U-Boot. Es wird sein Ziel schon finden.

