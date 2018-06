Inhalt Seite 1 — Es war alles Illusion Seite 2 Auf einer Seite lesen

Es sind schlichte, klare Worte, die Rachel Fraenkel gefunden hat, ausgerechnet sie, die Mutter eines der ermordeten israelischen Teenager. Solche Worte fehlen im Nahen Osten – keine neue magische Formel, kein schlauer Friedensplan, kein Humanitätspathos, sondern unbeirrbare Mitmenschlichkeit. Dabei wühlt der Mord an Naftali Fraenkel und seinen Freunden ganz Israel auf und droht nun gar einen neuen Nahostkrieg zu entfesseln. Zusammen mit zwei Freunden war Naftali Mitte Juni von Hamas-Anhängern verschleppt und getötet worden. Als Rache dafür entführten in der letzten Woche drei junge Israelis den 16-Jährigen Mohammed Abu Chdeir aus Ostjerusalem und verbrannten ihn bei lebendigem Leib.

Rachel Fraenkel aber will keine Rache. Und so trat sie am Montag vor die Presse: "Aus dem Abgrund meiner Trauer um Naftali verurteile ich das Verbrechen von Jerusalem. Das Vergießen unschuldigen Blutes verstößt gegen Moral, Thora und das Judentum, und es gefährdet die Grundlage des Lebens aller in diesem Land. Keine Mutter, kein Vater sollte durchmachen, was wir erlitten haben. Wir teilen das Leid von Mohammeds Eltern."

Nun aber feuert Hamas aus Gaza wieder Rakete um Rakete auf Israels Süden. Sogar in Tel Aviv und Jerusalem wurde bereits Raketenalarm ausgelöst. Die israelische Luftwaffe legt im Gegenzug Hamas-Stellungen in Gaza in Schutt und Asche. Bodentruppen wurden zur Invasion bereitgestellt wie schon mehrfach zuvor.

Doch dies ist kein Déjà-vu. Das beliebte Nahost-Klischee von der "Spirale der Gewalt" führt in die Irre. Die ganze Region ist im Aufruhr, und nun ist dieser Aufruhr in Israel angekommen. Er erfasst das Land von innen und außen zugleich.

Fraenkels Worte markieren einen Schock, der weite Teile der israelischen Gesellschaft erfasst hat. Dass Jugendliche als Mob durch die Straßen ziehen, rassistische Sprüche brüllen und Araber jagen, ist in den vergangenen Jahren zwar schon öfter vorgekommen, wurde aber als Hooliganismus verharmlost. Auch die zahlreichen Attacken radikaler Siedler gegen Araber, Linke und Gegner der Siedlungsbewegung wurden kaum geahndet – nicht zuletzt aus Rücksicht auf die rechtsextremen Parteien in Benjamin Netanjahus Regierungskoalition. Der Regierungschef selber beteiligte sich zuletzt daran, die Stimmung im Land gegen Araber aufzuheizen. Die Mörder der drei Jugendlichen nannte er "menschliche Tiere". Die enthumanisierende Rhetorik verleiht seinen späten Versuchen, die Lage zu beruhigen, einen Beigeschmack. Immerhin hat Netanjahu die Familie Chdeir dann doch angerufen und die zügige Bestrafung der Mörder versprochen. Die Polizei hält die Identität der Festgenommenen geheim, spricht aber offen von "Nationalismus" als Motiv. Die israelische Linke hat lange davor gewarnt, dass die Besatzung Israel nicht nur vor der Welt diskreditieren, sondern im Inneren korrumpieren wird. Die Erfahrung quasikolonialer Herrschaft über ein ganzes Volk führt zur Verrohung.

Das Entsetzen über die Barbarei der Jugendlichen, die aus Hass zu Mördern werden, erreicht nun sogar die politische Rechte. Was die Auseinandersetzung schwer macht: Kein anderes Land im Nahen Osten geht so mit sich ins Gericht wie Israel. Auf der palästinensischen Seite aber werden die Mörder – vor allem in Hamas-Kreisen – immer noch zu Helden und Märtyrern stilisiert. Präsident Abbas stellt sich dem mutig entgegen, wird dafür aber als Kollaborateur der Israelis verachtet.

Israel muss sich in einem Moment mit sich selbst und seiner nationalen Identität beschäftigen, in dem rund um das Land die künstlichen arabische Nationalstaaten zu zerbrechen drohen. Der Irak und Syrien versinken im innerislamischen Krieg zwischen Schiiten und Sunniten, den Iran und Saudi-Arabien nach Kräften fördern. Der ohnehin fragile Libanon ächzt unter den Flüchtlingsmassen dieses Krieges, ebenso wie Jordanien. Einzig Ägypten und der Iran scheinen einstweilen stabil zu bleiben, beides Nationen, die jahrtausendealte Tradition und modernste Repression miteinander verbinden. Die Golf-Monarchien haben, anders als die säkularen Diktaturen, zwar einen Rest an Legitimität bewahrt und können Dissens einstweilen durch Öleinnahmen und ein rigides Polizeiregime im Griff behalten. Wie lange das noch so geht, weiß allerdings niemand.