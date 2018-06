Als sich die Air Force One vergangenes Jahr auf den Landeanflug im Heiligen Land vorbereitete, schaute ich aus meinem Fenster und war einmal mehr davon beeindruckt, dass Israels Sicherheit in Minuten und Meilen gemessen werden kann. Ich habe gesehen, was Sicherheit für diejenigen bedeutet, die in der Nähe der Blauen Linie (der Demarkationslinie zwischen dem Libanon und Israel, Anm. d. Red.) leben; was sie für Kinder in Sderot heißt, die einfach ohne Angst aufwachsen wollen; und welche Bedeutung sie für Familien hat, die ihr Haus und ihr gesamtes Hab und Gut durch die Raketen von Hisbollah und Hamas verloren haben.

Ich bin selbst Vater und kann den Schmerz kaum ermessen, den die Eltern von Naftali Fraenkel, Gilad Schaar und Ejal Jifrach, die im Juni auf so tragische Weise entführt und ermordet wurden, ertragen müssen. Und ich bin untröstlich über die sinnlose Verschleppung und Ermordung von Mohammed Hussein Abu Chdeir, dessen Leben ihm und seiner Familie geraubt wurde. In diesem Moment der Gefahr müssen alle Beteiligten die Unschuldigen schützen, mit Vernunft und Maß agieren, nicht mit Rache und Vergeltung.

Von Harry Truman bis in die heutige Zeit waren die Vereinigten Staaten stets Israels größter Freund. Ich habe es immer wieder gesagt: Weder die Vereinigten Staaten noch ich werden jemals in unserem Bekenntnis zu Israels Sicherheit und zum israelischen Volk wanken. Den Friedensprozess zu unterstützen wird immer der Grundstein dieser Zusage sein.

Während der vergangenen fünf Jahre haben wir unsere Zusammenarbeit ausgeweitet – heute, das bestätigen hochrangige israelische Politiker, sind die Beziehungen in Sicherheitsfragen zwischen Israel und den Vereinigten Staaten stärker, unternehmen unsere Streitkräfte mehr gemeinsame Übungen miteinander als je zuvor.

Auch die Zusammenarbeit unserer Geheimdienste war nie so eng. Gemeinsam entwickeln wir neue Verteidigungstechniken, wie zum Beispiel ferngesteuerte Aufspürgeräte gegen Sprengfallen und eine leichtgewichtige Körperpanzerung, die unsere Soldaten beschützen werden.

Die Haushaltsmittel in Washington sind knapp, aber unser Bekenntnis zu Israels Sicherheit bleibt eisern. Die Vereinigten Staaten haben sich verpflichtet, mehr als drei Milliarden Dollar pro Jahr bereitzustellen, um Israels Sicherheit bis zum Jahr 2018 mitzufinanzieren. In allen Bereichen macht unsere so noch nie da gewesene Sicherheitskooperation Israel sicherer; amerikanische Investitionen in Israels hochinnovative Verteidigungssysteme wie das Arrow Interceptor System und den Iron Dome (beides Raketenabwehrsysteme, Anm. d. Red.) retten Leben.

Unser Einsatz für Israels Sicherheit umfasst auch unser Engagement im gesamten Nahen Osten. Unter amerikanischer Führung hat die internationale Gemeinschaft im vergangenen Monat erfolgreich die letzten von Baschar al-Assads deklarierten Chemiewaffen aus Syrien entfernt. Die Auflösung dieser Vorräte vermindert die Fähigkeit eines brutalen Diktators, mit Massenvernichtungswaffen nicht nur das syrische Volk, sondern auch Syriens Nachbarn, darunter Israel, zu bedrohen. Wir werden weiterhin mit unseren Partnern in Europa und in der arabischen Welt zusammenarbeiten, um die gemäßigte syrische Opposition zu unterstützen und auf eine politische Lösung für diesen Konflikt zu drängen, der eine humanitäre Krise und regionale Instabilität nach sich zieht.

Ebenso arbeiten wir daran, sicherzustellen, dass der Iran niemals Atomwaffen besitzen wird. In harten internationalen Verhandlungen über das iranische Atomprogramm versuchen wir, diese schwere Bedrohung internationaler und regionaler Sicherheit, auch der Sicherheit Israels, mit friedlichen Mitteln zu beseitigen. Wir haben klargemacht, dass zu jeglicher Einigung konkrete und verifizierbare Sicherheiten gehören müssen, die gewährleisten, dass das Atomprogramm des Irans ausschließlich friedlich genutzt wird. Im Laufe dieses Prozesses haben wir enge Rücksprache mit Israel gehalten. Die Frist für die Verhandlungen läuft ab, und wir wissen noch nicht, ob sie am Ende Erfolg haben werden. Aber eines hat sich nicht geändert: Wir sind entschlossen, den Iran daran zu hindern, sich Atomwaffen zu beschaffen, und wir behalten alle Optionen auf dem Tisch, um dieses Ziel zu erreichen.

Das Bekenntnis der Vereinigten Staaten zu Israels Sicherheit stellen wir darüber hinaus durch unser anhaltendes Engagement für einen dauerhaften Frieden im Nahen Osten unter Beweis. Wir waren uns immer bewusst, dass die Lösung des jahrzehntealten Konflikts zwischen Israelis und Palästinensern enormen Aufwand und schwierige Entscheidungen von allen Beteiligten verlangen würde.