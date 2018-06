1962 wurde sie in Baden-Baden geboren, studierte Katholische Theologie in Freiburg. Sie lehrte unter anderem in Münster und Köln, zuletzt Systematische Theologie in Kassel. Zum Sommersemester 2014 übernahm sie den Tübinger Lehrstuhl, den seit 1963 Hans Küng innehatte: für Dogmatik, Dogmen- geschichte und Ökumenische Theologie. 1979 entzog die katholische Kirche Küng die Lehrerlaubnis. Danach war er fakultätsunabhängiger Professor für Ökumenische Theologie. Johanna Rahner ist entfernt verwandt mit dem Theologen Karl Rahner . Ihre "Einführung in die Katholische Dogmatik" erschien soeben in neuer Auflage.