Manchmal genügt ein Wort, und plötzlich erscheint es, als habe jemand im Reichstag den Ton abgedreht. Als habe man sich die Kamerateams nur eingebildet, die da auf dem Flur warten in ihren Polarjacken, weil man das beim Fernsehen so trägt, auch Anfang Juli noch. Plötzlich ist es, als seien alle Schulklassen verschwunden, die in den Plenarsaal starren wie in ein Aquarium und sich wundern, dass es die Menschen aus den Nachrichten wirklich gibt. All das verfliegt, sobald man dieses Schild sieht, handbeschrieben in der Kantine.

Da steht: Linseneintopf

Kein Punkt, kein Ausrufezeichen, nichts. Linseneintopf als Gegenbild zur Ausrufezeichenwelt der deutschen Politik, zu den wundgescheuerten Stimmen während dieser letzten Sitzungswoche, während der letzten Generaldebatte, bevor der Bundestag in die Sommerpause geht und die Politik sich vom Volk erholt und das Volk sich von ihr. Zwei Röhrenfernseher übertragen live, Auftritt und Abtritt, vornehm gedämpft, die Würde des Hohen Hauses achtend. Vor allem aber: die Würde der Gäste. Vermutlich ist die Kantine der angenehmste Ort im ganzen Reichstag. Ein Ort, an dem sich die hochbeschleunigte Gegenwart der Bundespolitik erfreulich verlangsamt.

Man nimmt die Treppe, hoch in den ersten Stock. Läuft vorbei an Gemälden von Polke, Richter, Baselitz und betritt bald diese Oase aus Metalltheke und Vitrinen und rauverputzten Säulen. Eine tadellos beschürzte Frau wischt die Tische. Plötzlich ist alles gut: Konsonantenballungen wie "Leistungsbilanzdefizit" verlieren ihren bedrohlichen Klang, wenn sich frisch geschmierte Käsebrötchen in der Auslage stapeln; große haushaltspolitische Fragen schrumpfen, da ein Birchermüesli und ein Kaffee zusammen nur 2,50 kosten. Wie doch alle Sorgen um regenerative Energien verstummen, wenn ein leibhaftiger Minister um kurz nach zehn Würstchen und Cola ordert, eine Hand lässig auf dem Aktenordner.

Und selbst der Berliner Betonhimmel erscheint jählings so, als habe ihn an diesem Morgen ein liebestrunkener Maler entworfen – sobald die wunderbarste Frage deutscher Servicekultur ertönt: "Und für Sie?" Wie gern hört man das! Und wie gern hört man das besonders hier, in der Nähe des Brandenburger Tors, mit seinen Touristenbuden, in denen Gastronomie und Gastritis recht eng beieinanderliegen können. Froh ist man über den modernen Geist des Kantinenwesens, der hier interpretiert wird. Bunt, aber nicht zu bunt. Seriös, aber nicht zu seriös. Blume auf jedem Tisch. Alles könnte Design sein oder Ikea, die angemessene Mischung aus ICE und Berliner Hipstermensa, nur dass hier nichts in Balsamicocreme ertränkt wird. Nein, das wird hier nie passieren. Vor allem jetzt nicht, da der Betriebsleiter nach dem Rechten sieht.

Ein Herr mit akkuratem Mittelscheitel. Mit nahezu altmodischer, bundesrepublikanischer Freundlichkeit nimmt er jeden Sonderwunsch entgegen, belohnt jede Gesichtsbräune mit einer Nachfrage zum Urlaub und bewältigt den Abfertigungsstau wie ein Concierge in einem Fünfziger-Jahre-Film: Ach, wieder da?, großen Kaffee, wie immer? Na, Sie waren aber sparsam beim Salat!

In der Kantine sind alle gleich. Hier gibt es keinen Fraktionszwang und keinen Parteigeist, sondern nur den verlässlich leeren Parlamentariermagen, ab zwölf wird’s voll. Demokratie mit den Mitteln der Warteschlange heißt: hinten anstellen wie jeder andere auch. Tablett nicht vergessen.

Hier am Tellerrand des Geschehens gilt ein Nichtangriffspakt, an den sich die meisten halten. Es gibt keine Scheinwerfer, keinen Teleprompter, keine Mikrofontrauben vor Abgeordnetengesichtern, keine drängenden Fragen zu Sozialdemokraten und Crystal Meth, keinen Modalverbensalat. Die Kameras schlafen auf den blauen Stühlen. Die kopierten Statistikbatzen müssen sich gedulden, Buletten statt Bulletpoints. Reporter und Politiker wechseln höchstens ein paar Worte, die praktischerweise mitgekaut werden: "Ein Satz zur Debatte heute morgen?" – "Ja, sehen Sie nicht, dass ich esse?" Eben.