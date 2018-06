Der Zusammenhalt in der Schweiz hat einen Preis. Einen ziemlich hohen sogar. Pro Jahr werden hierzulande über 3,7 Milliarden Franken umverteilt. 1,5 Milliarden fließen direkt aus den Portemonnaies der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler aus den neun finanzstärksten Kantonen in die Säckel der anderen 17 Stände. Diese innerschweizerische Solidarität ist eine schöne Sache. Und sie bewirkt viel. Insbesondere verhindert sie erfolgreich, dass wir Griechenland- oder Spanien-Kantone in der Schweiz haben. Im Grundsatz ist ein solcher Finanzausgleich denn auch richtig für die cohésion nationale. Jedenfalls solange er nicht überstrapaziert wird.

Derzeit deutet aber vieles genau darauf hin: Es gibt Nehmerkantone, die sich mit den Ausgleichsgeldern ihr Steuerdumping finanzieren lassen. Es gibt Nehmerkantone, die sich mit Hand und Fuß dagegen wehren, dass alle ihre Ressourcen berücksichtigt werden, weil sie damit nicht mehr als ganz so unterstützungswürdig gelten würden: etwa durch Berücksichtigung ihrer Wasserzinsen in Höhe von Hunderten von Millionen von Franken. Prototypisch heimlifeiss ist der Kanton Wallis, der sich nach außen wehrt wie ein Problemwolf, innerkantonal aber genau weiß, dass Wasserzinsen eigentlich Ressourcen sind – im eigenen Finanzausgleich berücksichtigt er sie nämlich als solche.

Kommt hinzu: Die Mehrheit der Nehmerkantone wehrt sich dagegen, dass Zentrumslasten im Rahmen des Finanzausgleichs fair abgegolten werden. Gerade dies war ein starkes Argument für die Einführung des neuen Finanzausgleichs. Heute aber bleiben viermal mehr Zentrumslasten an den betroffenen Kantonsbewohnern hängen als ländliche Sonderlasten bei den Randregionbewohnern. Obwohl kein einziger Kanton mit Zentrumslasten viermal mehr Ressourcen hätte als ein ländlicher Kanton.

Sechs der sieben Mitglieder der Landesregierung stammen aus Nehmerkantonen, die Finanzministerin inklusive. Vielleicht ist es trotzdem nur Zufall, dass der Bundesrat nun sogar Geschichtsklitterung betreibt und behauptet, diese unfaire Abgeltung der Zentrumslasten sei 2007 bei der Beratung im Parlament ein politischer Entscheid gewesen. Eine Anpassung sei deshalb nicht erforderlich. Das stimmt nicht: Es war damals unbestritten, dass der unfaire Verteilschlüssel nach der Startphase überprüft werden muss. So dachten auch der frühere Finanzminister und die vorbereitende Kommission, der ich selbst angehört habe. Damals war allen klar: Solidarität darf keine Einbahnstraße sein. Unterdessen ist die Abgeltung der Zentrumslasten noch unfairer geworden – trotzdem soll sie beibehalten werden.

Das hat mit den Kräfteverhältnissen in der Schweiz zu tun: Die Nehmerkantone vereinen 14 der 23 Standesstimmen. Sie können den Geberkantonen die Regeln diktieren. Und tun das auch. Bisher wenigstens einigermaßen verschämt – sie vertagten Reformen auf später und spielten auf Zeit. Offenbar ist diese Schamhaftigkeit nun passé, wie der bundesrätliche Wirksamkeitsbericht zeigt. Obwohl die Geberkantone sinnvolle und moderate Anpassungen vorschlagen, ist die Regierung nicht bereit, diese zu prüfen. Sie verwirft sie in Bausch und Bogen mit fragwürdigen Argumenten.

Laut Verfassung liegt einer der Zwecke der Eidgenossenschaft in der Förderung der gemeinsamen Wohlfahrt und des inneren Zusammenhalts. Auf Dauer wird eine unfaire Einweg-Solidarität das Gegenteil bewirken. Die ersten Geberkantone fühlen sich unterdessen derart an der Nase herumgeführt, dass sie an Zahlungsboykott denken. Ich kann es ihnen nicht verargen. Eine Eskalation zu verhindern und ein tragfähigeres, faireres Gleichgewicht als heute zu finden wäre eigentlich die Aufgabe des Bundesrats. Eine schönere und sinnvollere jedenfalls, als Geschichtsklitterung zu betreiben.

