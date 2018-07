Was ist ein Schuldeingeständnis wert? Man könnte sagen: Es macht eine Straftat nicht ungeschehen. Es ersetzt nicht die Bestrafung des Täters. Es beseitigt nicht das Leid des Opfers. Und auch gegenüber einem katholischen Beichtvater genügt es nicht für eine Vergebung im Namen Jesu Christi. Denn die sogenannte Lossprechung ist bei bestimmten schweren Sünden nicht erlaubt.

Trotzdem ist das Schuldbekenntnis des Papstes, dass Priester seiner Kirche "ihre Aufgabe verraten und unschuldige Menschen missbraucht haben", etwas wert. Denn es geht um eine Schuld, die jahrelang geleugnet und zunächst nur zähneknirschend eingestanden wurde. Auch nachdem der deutsche Papst Benedikt XVI. sich im Jahr 2008 in den USA mit Missbrauchsopfern getroffen und seine Scham über pädophile Priester ausgedrückt hatte, waren die Enthüllungen über sexuelle Gewalt innerhalb der katholischen Kirche für viele Bischöfe nur ein Anlass, den Schaden für ihre Institution zu beklagen. So mancher schimpfte auf die Presse, die die Taten öffentlich machte, und kümmerte sich kaum um die Opfer. Dies soll sich unter dem neuen Pontifikat endgültig ändern. Deshalb empfing Franziskus am vergangenen Montag sechs Betroffene aus drei Ländern, um mit ihnen zu sprechen, aber auch, um Schuld einzugestehen – der Stellvertreter Gottes auch als Stellvertreter verbrecherischer Priester.

Franziskus sagte es drastisch: "Das ist meine Bestürzung: dass einige Priester und Bischöfe ihre Berufung geschändet haben. Es handelt sich um mehr als niederträchtige Taten." Nämlich um "Verbrechen" und "schwere Sünden". Diese sieht Franziskus jedoch nicht nur als persönliche Fehltritte, sondern benannte auch deren systematische Verharmlosung. Das Leid der Opfer sei "lange Zeit verborgen, lange Zeit verschleiert worden durch eine Komplizenschaft, für die es keine Rechtfertigung gibt".

Ein Schuldeingeständnis macht das Leid der Opfer nicht ungeschehen. Aber es gibt ihnen nun die Genugtuung, dass das Oberhaupt jener Institution, die sich selbst jahrelang schützte durch die Einschüchterung von Opfern, das Verschweigen von Verbrechen und Strafvereitelung – keinen Täterschutz, sondern Opferschutz will. Ein klares Signal an die Bischöfe der Welt. Demütig bat der Papst um Verzeihung: erstens für "die schweren Verbrechen der sexuellen Missbräuche" und zweitens für "die Sünden der Unterlassung seitens Verantwortlicher in der Kirche". Dann dankte er den Opfern für den Mut, die Wahrheit aufzudecken. Und er versprach, keinen Schaden zu dulden, der Kindern in der Kirche zugefügt wurde.

Das Schuldeingeständnis war ein Versprechen an die Opfer und eine Drohung an die Täter: "Es gibt keinen Platz in einem kirchlichen Dienstamt für jene, die Missbrauch begehen." Und: "Seien wir wachsam bei der Ausbildung von Priesteramtskandidaten." Die kirchenpolitische Botschaft: zero tolerance, keine Nachsicht mehr gegenüber Missbrauchstätern. Am ausführlichsten aber sprach der Papst über das Leid der Opfer, über den kaum heilbaren Schmerz und die Hoffnungslosigkeit vieler Betroffener und ihrer Familien.

Nach dieser Predigt und einem gemeinsamen Gottesdienst traf sich Franziskus zu Einzelgesprächen mit den sechs Betroffenen. Die beiden Deutschen wurden außerdem begleitet von dem Jesuiten Hans Zollner. Der Professor für Psychologie an der römischen Universität Gregoriana gehört zu den Initiatoren einer neuen päpstlichen Kommission für den Schutz Minderjähriger. Die bislang acht Mitglieder hatten am Sonntag in Rom getagt, um über ihre weltweite Strategie und weitere Mitglieder zu beraten. Zollner sagte anschließend, er sei tief beeindruckt gewesen vom Auftreten der Betroffenen. "Die Gespräche des Papstes mit ihnen sind auch ein Appell an alle Bischöfe, sich der Opfer anzunehmen und sich ihrem Schmerz zu stellen."

Was ist ein Schuldeingeständnis wert? Die Kommission zum Kinderschutz wird geleitet von Sean Patrick O’Malley, Kardinal von Boston, der als US-Amerikaner für einen rigiden Umgang mit Missbrauchstätern steht. Das wird politische Folgen haben, nicht nur innerhalb der Kirche. Sie signalisiert jenen Ländern, wo Kindesmissbrauch noch immer tabuisiert und verharmlost wird, dass damit endlich Schluss sein muss.