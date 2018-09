In der Mathematiker-WG kommt Yannick vom Markt zurück: "Ich habe Karotten und Kürbisse eingekauft", verkündet er. "Und wie viele?", will Sandra wissen. "Na, mehr Karotten als Kürbisse. Aber mehr sag ich nicht", grinst Yannick.

Als sich Sandras Gesicht verdüstert, fügt er hinzu: "Na gut, ich verrate dir die Summe der beiden Zahlen." Daraufhin flüstert er Sandra was ins Ohr. Die schaut ihn an und sagt: "Na, jetzt weiß ich es immer noch nicht." – "Dann sage ich Petra eben das Produkt der beiden Zahlen", entgegnet Yannick und flüstert Petra, die alles mitgehört hatte, ebenfalls was ins Ohr. "Das hilft mir nicht, selbst wenn ich Sandras Überlegungen mit in Betracht ziehe. Ich weiß nicht, wie viele Karotten und Kürbisse du gekauft hast", denkt sie laut nach.

Daraufhin kommt ein sehr merkwürdiger Dialog zwischen den beiden zustande:

Sandra: "Ich weiß es immer noch nicht." Petra: "Ich weiß es auch immer noch nicht." Sandra: "Das wusste ich, dass du das noch nicht wusstest." Petra: "Ich wusste auch, dass du wusstest, dass ich es noch nicht wusste." Sandra: "Ich weiß es immer noch nicht." Petra: "Na, dann weiß ich es jetzt."

Wie viele Karotten und Kürbisse hat Yannick gekauft?

Lösung aus Nr. 28:

Zeilenweise: +++XXX+++, +++X+XXX+, X+XXX++XX, X+++XX++X, XXXXX+++X, X+X+XXX+X, X+X++X+XX, X+XX++XX+, XX+XX+X++