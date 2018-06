Es ist schon merkwürdig, mit welcher Vehemenz oft geklagt wird, es gebe eine dramatische Kluft zwischen Arm und Reich – und wenn es dann darum geht, politisch etwas daran zu ändern, geschieht erstaunlich wenig. In Deutschland sind vor allem die Vermögen extrem ungleich verteilt. Das ist keine ganz neue Situation, und man kann darüber streiten, wie weit dahinter ein galoppierender Trend steht. Aber laut der Entwicklungshilfeorganisation Oxfam gehört allein den fünf reichsten Deutschen so viel wie 40 Prozent der Bevölkerung. Das sind schon krasse Verhältnisse.

Nun schickt sich das Bundesverfassungsgericht an, die Ausnahmen bei der Erbschaftsteuer zu überprüfen, die es erlauben, ganze Milliardenkonzerne steuerfrei an die nächste Generation weiterzureichen. Ausnahmen, die fast alle Experten für fragwürdig oder gar verfassungswidrig halten. Doch was unternimmt die Bundesregierung? Nichts. Die SPD, die sich noch im vergangenen Jahr gar nicht genug über die Schere zwischen Arm und Reich empören konnte, ist still. Die Union sowieso. Nach dem Motto: Abwarten, was die Richter sagen, bloß nichts selbst gestalten.

Dabei ist kaum ein Mittel naheliegender, um die Bildung eines Geldadels zu erschweren, als eine wirksame Erbschaftsteuer. Und kaum eine andere staatliche Maßnahme wird selbst von konservativen Ökonomen so einhellig begrüßt. Studien belegen auch, dass ein niedriger Steuersatz, der aber für alle gilt – inklusive megareicher Unternehmenserben –, keine Arbeitsplätze gefährden muss. Für eine solche Reform braucht es keinen Richterspruch. Aber handeln muss man schon, liebe SPD. Es reicht nicht, sich nur zu empören.