Inhalt Seite 1 — Zornige Klagen, scharfe Fragen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Während einem zu anderen Autoren – bestenfalls – deren Bücher einfallen, bessere oder schlechtere, dickere oder dünnere, Bücher, die jedenfalls nur für sich selbst stehen, fällt einem zu Volker Brauns Gedichten, Stücken oder Prosatexten unweigerlich ein ganzes halbes Land ein, die DDR, mit deren Geschichte Volker Brauns Werk unauflöslich verbunden ist. Wer das so elend gescheiterte Projekt eines sozialistischen Staates auf deutschem Boden wirklich begreifen will, wird nicht zuletzt auch Volker Brauns Werk befragen müssen, ein Werk, das in seiner dialektischen Verve die Strukturen der DDR gleichzeitig konstruiert und dekonstruiert und in seinem klassischen ästhetischen Anspruch Maßstäbe für die ganze moderne deutsche Literatur gesetzt hat.

Der 1939 in Dresden geborene Volker Braun, der vor dem Philosophiestudium zunächst im Braunkohletagebau malochte, bevor ihn Helene Weigel, die Witwe Brechts, als Dramaturg ans berühmte Berliner Ensemble holte, war von Anfang an kein Autor, der sich selbst genügte, keine literarische Ich-AG, sondern einer, der emphatisch wir sagte und sich an alle wandte. Tatsächlich löste er mit dem subversiven Pathos seiner Gedichte und Stücke in der DDR regelmäßig ein beträchtliches Rumoren aus. "Kommt uns nicht mit Fertigem!", forderte er in einem seiner frühesten Gedichte, ein Imperativ, der für ihn stets Programm blieb. 1992 notiert er in sein Arbeitsbuch: "das fertige denken kann nur – fertigmachen".

Jenen DDR-Funktionären, die den neuen Staat als bereits fertigen (und als ihr Eigentum) betrachteten und jeden fertigmachten, der Veränderungen einklagte, musste Volker Braun umso mehr missfallen, als er die DDR mit ihren eigenen, also den Kategorien des dialektischen Materialismus kritisierte. Jedes seiner Werke musste einen langen Instanzenweg durchlaufen, bis es überhaupt erscheinen durfte. Nicht nur stritten leibhaftige Minister mit Volker Braun über die Streichung einzelner Sätze oder die Milderung ihrer Tendenz – so wichtig nahm der Arbeiter-und-Bauern-Staat die Literatur! –, auch kamen gegen "den Braun", laut seiner 4.000 Seiten starken Stasi-Akte, insgesamt neun Stasi-Offiziere und zweiunddreißig IM zum Einsatz!

Da jedes seiner Werke auch in der Bundesrepublik erschien (oft da zuerst), geriet Volker Braun in die schizophrene Lage, gleichzeitig als Provokateur und Parteigänger, Außenseiter und Aushängeschild zu gelten. Ein Los, an dem er schwer trug, wie sein Arbeitsbuch Werktage 1977–1989 verrät, in dem er sich einmal als "treuen Verräter" bezeichnet und seine "arschmäßige Loyalität" beklagt. Dass mit der Wende von 1989/90 (dem Anschluss, der Übernahme) Volker Braun sein Stoff, sein Lebensthema, abhandenzukommen drohte und "das Bewusstsein des Scheiterns" ihn erst einmal auf jenes nackte Ich zurückwarf, das ihm doch nie genügt hatte, musste er als Strafe, ja als Tragödie empfinden. Dabei hatte er auf die Revolution von 1989 noch einmal alle Hoffnung gesetzt und eine Räterepublik als neue Staatsform propagiert: "Volkseigentum plus Demokratie, das ist noch nicht probiert – das ist meine letzte Verblendung, die herrlichste Einbildung."

Solcher Einbildung wurde bekanntlich rasch der Garaus gemacht. In seinem Gedicht Das Eigentum, nicht zufällig sein meistzitiertes, hat Volker Braun zornige Klage darüber geführt, was ihm mit der DDR alles abhandenkam: "Da bin ich noch: mein Land geht in den Westen. / KRIEG DEN HÜTTEN, FRIEDE DEN PALÄSTEN. / Ich selber habe ihm den Tritt versetzt. / Es wirft sich weg und seine magre Zierde. / Dem Winter folgt der Sommer der Begierde. / Und ich kann bleiben wo der Pfeffer wächst. / Und unverständlich wird mein ganzer Text. / Was ich niemals besaß wird mir entrissen. / Was ich nicht lebte, werd ich ewig missen. / Die Hoffnung lag im Weg wie eine Falle. / Mein Eigentum, jetzt habt ihrs auf der Kralle. / Wann sag ich wieder mein und meine alle." Was im Gedicht zum bitteren Fazit komprimiert ist, wird in Werktage 1990–2008 , Volker Brauns zweitem Arbeitsbuch, auf tausend Seiten mit Fakten und Materialien unterfüttert, sodass dieses Arbeitsbuch (das mit Brechts Arbeitsjournalen die konsequente Kleinschreibung teilt) in seiner Mixtur aus sich selbst entlarvenden Zitaten, scharfsichtigen Reflexionen zu Politik und Geschichte, Werkstatt-Notaten, Personenporträts, Träumen, bissig satirischen Vierzeilern zu Zeitungsfotos zu einer Art Passagenwerk im Sinne Walter Benjamins wird, darüber hinaus zu einer einzigartigen Chronik jener Jahre.

Volker Braun erlebt die neue Zeit zunächst als Schock, als "Okkupation" durch Banken ("die banken marschieren bewaffnet ein") und Treuhand ("schwarze pumpe für einen euro verkauft"). Die ZEIT nennt die Ermordung des Treuhand-Chefs Rohwedder "eine schreckliche, unbegreifliche Tat", und Braun korrigiert: "eine schreckliche, begreifliche tat". Der "kapitalistische Kannibalismus" (Erwin Chargaff), früher fernes Feindbild, zeigt sich Braun nun konkret und noch weit brutaler als vorgestellt. Der Furor, mit dem er ihn anklagt, wirkt freilich heute, wo Braun sogar den Papst zum Verbündeten hat ("diese Wirtschaft tötet"), schon etwas weniger provokant. "Unverschämt eindeutig" erscheint Braun das siegreiche System und deshalb "nicht kunstwürdig". Auch droht jetzt der Kunst etwas, was DDR-Künstlern völlig unbekannt war: totale Folgenlosigkeit.