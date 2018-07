Die Sache mit der Kartoffel hat ihr natürlich gefallen. Nicht erst 1945 habe das Zeitalter der Amerikanisierung und damit auch der Globalisierung begonnen, schreibt der Historiker Jürgen Osterhammel in seinen Büchern, sondern bereits im 18. Jahrhundert, als die Kartoffel nach Europa kam.

Osterhammel ist in Wissenschaftskreisen ein hoch angesehener Mann. Von dieser Woche an wird er auch einer breiteren Öffentlichkeit bekannt sein. Denn Osterhammel ist der neue Kanzlerinnenhistoriker. Auf der Geburtstagsfeier von Angela Merkel an diesem Donnerstag hält er den Festvortrag.

Merkel kannte Osterhammel bislang nicht persönlich, aber sie hat ihn unter vielen ausgesucht. Was ihr gefallen hat, ist nicht nur die Wertschätzung des Wissenschaftlers für die Kartoffel, die sie als begeisterte Marktbesucherin und Köchin teilt, sondern sein Blick auf die Welt. Die sieht er nicht nur aus europäischer Perspektive. Osterhammel stellt Zusammenhänge zwischen scheinbar Unzusammenhängendem her. Er präpariert Verbindungen der Weltgeschichte heraus, die sich über Erdteile hinweg erstrecken und an denen man Entwicklungen erkennen konnte, lange bevor sie allgemein sichtbar wurden. Das imponiert Merkel.

An diesem Donnerstag wird Merkel 60 Jahre alt. Im kommenden Jahr wird sie zehn Jahre lang regiert haben, länger als alle ihre sozialdemokratischen Vorgänger, bald so lange wie Adenauer. In dieser vergangenen Dekade hat sich die Welt rasant verändert. Täglich anderthalb Stunden beschäftigt sich Merkel derzeit im Schnitt mit der Krise in der Ukraine. Amerika, das einmal das Land ihrer Träume war, ist zu einem Problem geworden. In China war sie kürzlich vier Tage lang. Rekordlänge für eine Kanzlerreise und Zeit, die Merkel eigentlich gar nicht hat, die sie aber haben muss. Zuvor war Michelle Obama mit ihren beiden Töchtern für eine Woche in China, das war Stoff für die bunten Blätter, aber vor allem ein politisches Signal: Die USA nehmen China ernst, sie werben um das große Land. Wenn Erdoğan nach Fernost kommt, dann erscheint er nicht mit einer Delegation aus 80 Teilnehmern wie Merkel, sondern mit mehreren Hundertschaften. Es ist nicht leicht, da mitzuhalten.

Merkel hat das Gefühl, dass sich die Dinge verschieben, global, und dass Europa das noch nicht so richtig mitbekommen habe. Auch deshalb hat sie Jürgen Osterhammel zu ihrem Fest eingeladen. Er soll über das sprechen, was sie bewegt. Warum bloß spricht sie selbst so wenig darüber?

Sieben Kanzler hatte die Republik, aber nur eine Kanzlerin. Merkel hat das Amt geprägt wie kaum einer ihrer Vorgänger. Bei Kohl hatte das Verhältnis von Amt und Mann immer etwas von einer Anmaßung, bei Schröder von einer Eroberung. Bei Merkel ist es wie mit ihren Anzügen: Es gibt glamourösere Arten, seiner Macht eine Hülle zu geben, aber die Sache passt auf selbstverständliche Art. Sie passt gleichzeitig so gut zu ihrer Trägerin und zum Publikum, dass man gelegentlich den Eindruck haben kann, dass das ein und dasselbe sei: Merkel und Deutschland. In der Welt wird Merkel mit Deutschland, wahlweise sogar mit Europa gleichgesetzt, und auch die Deutschen selbst identifizieren sich mit ihrer Kanzlerin. Früher wurden Politiker zu Hause am Bildschirm ausgebuht, wenn sie bei der WM die Tribüne oder Kabine betraten. Wenn Merkel auftaucht, wird gejubelt.

Damit war nicht zu rechnen. Als Merkel die politische Bühne betrat, arbeitete sie zunächst daran, alles Persönliche unsichtbar zu machen. Ihre Oberweite versteckte sie unter Jacketts, über ihre ostdeutsche Herkunft sprach sie vorzugsweise im Ausland. Auf Nachfrage räumte Merkel ein, dass sie eine Frau sei. Was das bedeute, darüber könne sie aber nichts sagen, da sie ja noch nie ein Mann gewesen sei.