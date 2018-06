Ganz im Ernst: Mitglied geht gar nicht. Zwar tarnt sich das Substantiv als Neutrum, doch wohnt dem Begriff ein überdeutlicher Hinweis auf das männliche Geschlechtsorgan inne, bezeichnet er doch eindeutig ein Individuum mit Glied. Was soll man also sagen? Mitdabeiseiende wäre eine Möglichkeit, Auchdazugehörige eine andre. Im Deutschen Germanistenverband wurde einmal der Vorschlag gemacht, "Mitglied und Mitklitoris" zu sagen, was aber leider nach schlechtem Altherrenwitz klingt. Allerdings haftet auch den allermeisten dieser geschlechtergerechten Bezeichnungen der Makel an, dass sie den Sprachfluss hemmen. Wenn nun, im Sog des Hymnenstreits, eine größere Gruppe von Phallusophen und verwandten Geistern zum Widerstand gegen "kämpferische Sprachfeministinnen" und das "Binnen-I" aufruft, das sich in den Alltag des Sprachgebrauchs eingeschlichen habe, so verkennen diese Herren das wahre Problem. Keinesfalls verbirgt sich in der geschlechtsneutralisierenden Schreibweise ein linguistischer Penisneid, vielmehr liegt dem Binnen-I eine heteronormative Vergewaltigung der Sprache zugrunde, da es maskulin und feminin zu einer Zwangsgemeinschaft in Wort und Schrift zusammenfügt. Es klafft eine riesige gender gap, in der all die vielen sexuellen Orientierungen verloren gehen, die ebenfalls ein Recht darauf haben, in Texten Berücksichtigung zu finden. Facebook kennt in den USA 56 Variationen. Wie wird man etwa Transgendermenschen, Intersexuellen oder Pansexuellen gerecht. Oder den Two-Spirits, wie die indianischen Ureinwohner zu jenen Stammesangehörigen sagten, die für sich gemischte Geschlechterrollen in Anspruch nahmen. Es liegt noch viel Arbeit vor uns.