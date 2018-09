Lieber Olaf Scholz,

mutig, mutig, was hier in Stuttgart dieser Tage so für Nachrichten aus Hamburg ankommen: Sie wollen Ihren Bahnhof Altona komplett schleifen und verlegen? Da leuchten bei mir als altem rot-grünen Weggefährten sämtliche Warnlampen auf.

Ihr letztes Großprojekt in dreistelliger Millionenhöhe, die Elbphilharmonie, ist noch immer nicht in trockenen Tüchern, da packen Sie schon voller Tatendrang das nächste an. Und das, obwohl Journalisten und Politiker schon lange über die Nicht-mehr-Durchsetzbarkeit so großer Bauten und den damit verbundenen mangelnden Fortschrittsglauben der Bürger je nach Standpunkt jammern oder jubeln.

Rezzo Schlauch hat 25 Jahre lang für die Baden-Württemberger Grünen Politik gemacht: Als Abgeordneter in Berlin und Stuttgart, als Parlamentarischer Staatssekretär – und als erbitterter S21-Gegner

Man könnte fast meinen, dass Sie, mit dem Hurra-Schlachtruf "Jetzt erst recht!" auf den Lippen, ein Exempel im Land statuieren wollten – und das, obwohl bei uns in Stuttgart wegen eines Bahnhofs die CDU nach 60 Jahren ins oppositionelle Glied verbannt wurde. Ihre Genossen in Baden-Württemberg fielen durch den Bahnhofsstreit bei der letzten Landtagswahl sogar auf Platz drei zurück; sie schafften es nur noch deshalb in die Regierung, weil meine Grünen so stark abschnitten.

Sie sehen: Mit dem Schleifen des Bahnhofs Altona im Herzen Ihrer schönen Stadt betreten Sie gefährliches Terrain. Sie werden jetzt einwenden, die Konstellationen Bahnhof Hamburg-Altona und Bahnhof Stuttgart 21 seien keinesfalls vergleichbar.

Wenn Sie sich da mal nicht zu früh freuen.

A prima vista stimme ich Ihnen zu: Im Unterschied zu uns in Stuttgart wird Ihr Bahnhof ja nicht verbuddelt. Außerdem begrüßt das gesamte politische Spektrum in Hamburg einhellig die Verlegung. Selbst meine grünen Freunde, die sonst gerne dem oppositionellen Reflex erliegen, sprechen von einem "guten Tag für Hamburg". Ohnehin strahlt die angerostete Architektur des Bahnhofs Altona nicht gerade städtebaulichen Charme aus.

Dieser Artikel stammt aus dem Hamburg-Teil der aktuellen ZEIT. Sie finden die Hamburg-Seiten jede Woche auch in der digitalen ZEIT.

Und doch – und gerade aus der unmittelbaren Stuttgarter Erfahrung – möchte ich Ihnen aus dem tiefen Süden in den hohen Norden zurufen: Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste! Hier, im Süden, wähnten sich ja auch zuerst alle in Sicherheit.

Die Harmonie aller Äußerungen der politischen Farben in Hamburg sollte Sie nicht dazu verleiten, sich darauf wie auf einem Schmusekissen auszuruhen und allzu forsch zur Abrissbirne zu greifen. Die Bürgerinnen und Bürger, egal, ob schaffige Schwaben oder Hanseaten, die aus unserer Sicht die Nase etwas höher tragen, sind launisch und unberechenbar.

Auch in Stuttgart war zunächst, mit Ausnahme von mir und meinen Grünen, alles über ein Jahrzehnt lang in Butter. CDUSPDFDP – ja, die FDP gab es damals noch – hatten unisono die Gebetsmühlen des Fortschritts angeworfen und die Zeitersparnis von zehn Minuten auf der Fahrt von Stuttgart nach München als Conditio sine qua non der Moderne hingestellt.