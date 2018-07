Inhalt Seite 1 — Von Heike zu Gudrun zu Katja Seite 2 — Halbierte Romantik Auf einer Seite lesen

Martin Schlosser ist nun Anfang zwanzig und nach den mehr als 2.000 Seiten von Kindheit,Jugend,Liebe und Abenteuer reif für seinen Bildungsroman. Zeitgeschichtlich befindet er sich in der ersten Hälfte der 1980er Jahre, gattungsgeschichtlich in jener klassisch-romantischen Phase, in der diese Romanart erfunden wurde. Zudem meinte Novalis einmal gegenüber Friedrich Schlegel: "Ich habe Lust mein ganzes Leben an Einen Roman zu wenden." Sitzt Gerhard Henschel also seit 2004 an einem zutiefst romantischen Projekt?

Der Bildungsroman beginnt unvermittelt in "Bielefeld im Februar" und endet im Ungewissen: Vielleicht zieht Schlosser von Berlin nach Aachen, um in Köln weiter Germanistik zu studieren und "ganz nah bei Andrea" zu wohnen. Davor trampt er durch die alte Bundesrepublik im Koordinatenkreuz Berlin, Bielefeld, Göttingen, Heidelberg und Meppen und orientiert sich irgendwie zwischen Heike (abgeschrieben), Gudrun (schwierig), Katja (hoffnungslos), Barbara (uninteressant) und eben Andrea (hinreißend). Seine Mutter kämpft noch immer gegen den Krebs, sein Vater gegen die böse Welt. Die Ehe der Eltern zerbröselt, aber sie endet nicht.

Henschels Bildungsroman ordnet seine Figuren keiner Absicht unter, sondern erzählt von – wieder mit Novalis formuliert – auf Dauer gestellten "Übergangs Jahren": Die Ära Kohl beginnt; die Grünen bieten noch eine Alternative an; Ronald Reagan macht dumme Witze über die Bombardierung Russlands; Jane Fonda verhilft Aerobic zum Durchbruch; Rainald Goetz schlitzt sich in Klagenfurt die Stirn auf; Gorbatschow folgt auf Tschernenko; rasierte Achseln wirken obszön. Die Revolte der 68er hat sich in Zynismus oder in den Karneval der Alternativkulturen verwandelt, und die Vertreter der Generation Golf sind noch zu jung, um ihren verheerenden intellektuellen und ästhetischen Einfluss auszuüben. Die Generation der 78er verfugt die historische Leerstelle mit prinzipieller Unsicherheit und ziellosem Individualismus. Mittlerweile vergessene Kulturtechniken mobilisieren die Lebensverhältnisse: Interrail-Reisen, Trampen, Überspielen von Platten auf Musikkassetten, Videokonsum. Die langen Kabel der Telefone privatisieren Ferngespräche für die Jugend. Dennoch ist die Schnur stets zu kurz oder verdreht und hält die Tür immer einen Spalt weit auf.

So bleibt der Brief für Martin Schlosser und seine Freundinnen das Medium für Intimbeziehungen – und was für ein Medium! Man muss auf den Postboten warten, hat viel Zeit, um nachzudenken, Probleme zu finden und zu erfinden. In den seltsam disparaten und richtungslosen achtziger Jahren blühte die neue Empfindsamkeit, in der Beziehungen auf keinen Fall einfach sein durften. "Es freut mich sehr, daß Du Dich so bemühst, mir Einblick in Dein Leben zu geben. Für mich ist das sehr wichtig, gerade aus unbewältigten Teilen von Deinem Leben nicht ausgeschlossen zu werden" – wie könnte man je mit einem solchen Satzschwergewicht eine SMS oder eine Threema-Nachricht belasten? Wie sollte man eine Antwort darauf im Kurznachrichten-Rhythmus formulieren und in gewohnter Sekundenschnelle reagieren? Henschel dokumentiert an solchen Stellen die Gefühlsgeschichte der Bundesrepublik, die in den achtziger Jahren der "Betroffenheit" huldigte.

In seinem Bildungsroman trifft der Held das Vorbild für solche literarischen Dokumentationen, mithin denjenigen, der ihn überhaupt erst zur Romanfigur hat werden lassen: Schlosser bucht ein Literaturseminar in Nartum bei Walter Kempowski. Hier liest er zum ersten Mal Tadellöser und Wolff. Kempowski verkörpert das Ethos eines Autors, der sich den "Kleinigkeiten" widmet, seine "Sinne auf Empfang stellt" und genau arbeitend nur "eine Lücke füllt". Seine Texte definieren für Schlosser den Standard: "Für weniger anschauliche Prosa war man danach verloren."

Von nun an steuert Henschel unaufhaltsam auf jene typisch romantische Szene zu, in der sich der Held selbst begegnet. In etwa 15 Jahren werden die Martin-Schlosser-Romane sich historisch einholen. Werden sie dann zugleich Teil von Schlossers Welt sein, so wie Novalis’ Heinrich von Ofterdingen auf seinen eigenen Roman stößt? Und wie wird Schlosser auf die Rezensionen des ersten Beitrags zur Serie reagieren, die sich dem Vergangenheitssound einer akribischen Recherche hingegeben und sich bewundernd davor niedergekniet haben? Wie geht er mit den quengelnden und ein wenig lesemüden Urteilen um, die sich danach ins feuilletonistische Dauerlob der nächsten drei Schlosser-Werke gemischt haben? Und wird Schlosser immer noch die ZEIT lesen und diese Besprechung hier als einen Beitrag zur "Kulturgeschichte der Missverständnisse" verbuchen?