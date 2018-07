Die Sprache der Mode ist detailreich und bunt. Außer auf Hamburgs Spielplätzen. Da ist sie blau und weiß.

Ob auf den Kletterelefanten der Uhlenhorst, den Schaukeln in Eppendorf oder den Rutschen von Othmarschen: Das modebewusste bürgerliche Kind von heute schätzt es maritim quer gestreift. Die lieben Kleinen, die in aller Regel Paul, Johann, Emilia und Pauline heißen, tragen nicht nur wieder Namen wie in den alten Seemannschören, sie sehen auch so aus.

Mit ihrer Kleidung geben Menschen einen Eindruck davon, wer sie sind. Mit der Kleidung ihrer Kinder geben sie einen Eindruck davon, wer sie gerne wären.

In diesem Sinne ist das Matrosenhemd für Hamburger Eltern das Textil der Wahl: Selbst Mütter und Väter, die einen Spinnaker für ein seltenes Insekt, Luv und Lee für Comic-Helden und einen Tampen für ein Produkt aus der Hygieneabteilung der Drogerie halten, zeigen mit dem gestreiften Outfit: Auch wenn wir zwischen Job, Kita und Elternabend womöglich extrem gestresst wirken, sind wir in Wirklichkeit total friesisch herb und nordisch gelassen.

Seht her: Selbst unsere quengelnden Kinder strahlen königsblau-schneeweiß, als wären wir gerade nicht unterwegs zum Kinderarzt – die Geschwister stecken sich seit Wochen gegenseitig mit Durchfall an –, sondern zum Liegeplatz unseres Segelschiffs.

Das Wasser glitzert, eine Brise fächelt, das romantische Folkeboot segelt dem Sonnenuntergang entgegen, und der Spinnaker bläht sich. Moment, was war das noch mal? Egal.

Denn darauf kommt es auch gar nicht an. Entscheidend ist vielmehr: Das blau-weiße Ringelhemd, das Signet der bürgerlichen Spielplatzkultur, erfüllt jenseits seines praktischen Zwecks vor allem eine soziale Funktion. Mit seiner Hilfe versichern wir uns unserer Identität: Nicht nur die Möwen und der Südwestwind erinnern uns daran, dass es von Hamburg nicht weit ist zum Meer.