Dass wir jetzt Fußballweltmeister sind, verdanken wir allein dem ZDF! Das Halbfinale gegen Brasilien endete, was selbst die Betroffenen nicht mehr wissen, mit einem kümmerlichen 1 : 0 nach Elfmeterschießen. Das ZDF hat den Grottenkick aber zu einem epochalen 7 : 1 hochgetunt, damit sich Deutschlands Beste, die Nationaldreiundzwanzig, wohlfühlen kann, wenn sie vor ZDF-Kameras "Wahnsinn" sagen soll. So wie sich Claus Kleber wohlfühlen sollte, als ihn das ZDF als 28.besten Deutschen präsentierte, obwohl er nur der 39.beste war, weshalb jetzt ganz Schland "Skandal" ruft. Ohne das 7 : 1 vom ZDF hätte La Mannschaft jedenfalls das Selbstvertrauen gefehlt, die Albiceleste im Finale von Rio zu schlagen. Und die Gewissheit, dass es klappt, auch. Obrigado, ZDF!

Dass wir Weltmeister sind, daran besteht übrigens kein Zweifel. Die ARD hat ja übertragen.

Die telegenen Verschönerungsarbeiten an der Realität werfen Fragen auf: Regiert tatsächlich eine große Koalition – oder will das ZDF nur, dass die Menschen sich sicher fühlen? Gibt es die Kanzlerin wirklich – oder ist Angela Merkel nur Titelheldin der ZDF-Telenovela Pimp up Kohls Mädchen? Und vor allem: Warum hält sich das ZDF Kai Pflaume, wenn darin so wenig Selbsterkenntnis steckt?



Peter Hundertdausend