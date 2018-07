Inhalt Seite 1 — Ehre statt Cash Seite 2 Auf einer Seite lesen

In seinem Artikel Mindestlob statt Mindestlohn, (ZEIT Nr. 27/14) wirft Jonas Rosenbrück die Frage auf, ob den rund zwölf Millionen ehrenamtlich engagierten Deutschen die Anerkennung für ihre Arbeit in Form einer finanziellen Entlohnung verwehrt bleiben darf. Der Autor kommt zu dem Schluss, dass sie für ihre Arbeit auch Geld bekommen sollten; schließlich betonten doch alle Seiten immer wieder, wie wichtig dieser Beitrag für die Gesellschaft sei.

Die These trifft einen wunden Punkt. Denn in einigen Bereichen führt die Art und Weise, wie die Deutschen ihren sozialen Zusammenhalt organisieren, tatsächlich dazu, dass sich die Lasten zu sehr auf die Schultern Einzelner verlagerern. In früheren Zeiten ersparte ein Heer an unterbezahlten Zivildienstleistenden den öffentlichen Trägern oft die Bezahlung qualifizierter Pflege- und Betreuungskräfte. Daraus abzuleiten, dass alle freiwilligen Helfer, von Trainern in Sportvereinen bis zu den Pfadfindern, künftig für ihre freiwilligen Dienste bezahlt werden sollten, geht allerdings zu weit.

Freiwillige haben zweifellos mehr Anerkennung verdient. Vielen Menschen ist vermutlich nicht bewusst, welch wertvollen Beitrag andere tagtäglich ehrenamtlich für den gesellschaftlichen Zusammenhalt leisten. Würde man diesen Beitrag in Geld aufwiegen, erreichte man jedoch nicht mehr Anerkennung, sondern das genaue Gegenteil.

Viele Freiwillige kennen die Frage "Und was bekommst du dafür?" aus Gesprächen im persönlichen Umfeld. Lautete die Antwort künftig etwa "8,50 Euro pro Stunde" und nicht mehr "Dankbarkeit und die Gewissheit, das Richtige zu tun", würde der gesellschaftliche Wert der Tätigkeit sinken. Es ist mittlerweile erwiesen, dass eine wichtigere Rolle von materiellen Faktoren wie Geld die Motivation für freiwillige Dienste schwächt.

Kurz gesagt: Wer das Ehrenamt bezahlt, der macht es auf Dauer kaputt.

Menschen engagieren sich in ihrer Freizeit in Vereinen, Krankenhäusern oder Schulen, weil sie davon überzeugt sind, ihren persönlichen Interessen außerhalb des Berufsalltags besser nachgehen zu können. Für viele gehören heutzutage Teilhabe und Selbstverwirklichung selbstverständlich zu einem erfüllten Arbeitsleben dazu. Die Sicherung des Lebensunterhalts durch Arbeit steht für die große Mehrheit der Menschen aber weiterhin an erster Stelle. Vielleicht lösen sich die starren Grenzen zwischen Beruf, Familie und Ehrenamt in Zukunft mehr und mehr auf. Eine solche Entwicklung zu forcieren, indem das Ehrenamt zum Beruf gemacht wird, hieße aber, die Lebensrealität vieler Freiwilliger zu ignorieren.

Will man das Ehrenamt aus dem Staatshaushalt finanzieren, hieße das auch, jede Tätigkeit und jeden Freiwilligen in ein bürokratisches Entlohnungssystem zu pressen. Schon heute klagen viele ehrenamtliche Initiativen über bürokratische Belastungen. Ob sich Kreativität, Eigeninitiative und Innovation in einer staatlichen Ehrenamtsverwaltung besser entfalten können als in der Selbstorganisation des Bürgers, darf bezweifelt werden.