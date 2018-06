Was haben die Türken eigentlich immer mit ihrer Ehre? Eine tief liegende Neurose, die man gern pflegt, ein Begriff mit hoher Anziehungskraft, der eine geistige Leere ausfüllt. Die Ehre, sie hat nun auch die wohl im Ausland bekannteste türkische Schriftstellerin Elif Shafak erfasst. Alles, was in ihrem neuen Roman Ehre steht, ist wahr. Und trotzdem verlangt sie dem Leser so wahnsinnig wenig ab, dass man ihn in einem Atemzug lesen und nach jeder Seite "Ja, schlimm, schlimm" vor sich hin grummeln kann.

Die Handlung ist einfach und aufdringlich eindimensional. Shafak erzählt die Geschichte der Zwillingsschwestern Pembe und Jamila, die in den fünfziger Jahren in einem kurdischen Dorf am Ufer des Euphrat geboren werden. Es gibt keinen Strom, kein fließendes Wasser, keine festen Straßen. Es herrscht das Patriarchat. Pembe heiratet den Mann, den ihre Schwester liebt, und emigriert mit ihm und den Kindern nach London. Jamila hingegen bleibt im Dorf und lebt fortan als etwas wunderliche, jungfräuliche Hebamme und Heilerin einsam in ihrer Hütte, nur umgeben von Dschinns. An archaischer Romantik, an Magie und Mystik wird nicht gespart, aber es wirkt doch alles sehr possierlich: Ah, so ist das also im Südosten der Türkei, ja, das hab ich schon mal im Fernsehen gesehen.

Die Ehe des ausgewanderten Paares in London ist unglücklich. Adem, der Mann, fängt an zu spielen und verfällt der etwas verruchten russischen Tänzerin Roxana (Russinnen und Türken – auch so eine Neurose), die aber nur sein Geld will. Pembe beginnt ebenfalls eine zarte, aber platonische Liebschaft zu einem anderen Mann. Adem und Pembe haben im Grunde miteinander abgeschlossen, und keiner stört sich an der Affäre des anderen. Warum dann der älteste Sohn Iskender, der mit diesem fast zarten und bemitleidenswerten Vater aufwächst, zu der Überzeugung gelangt, er müsse die Ehre der Familie retten, indem er zum Muttermörder wird, erschließt sich nicht so recht. Aber Schande und verlorene Ehre drohen nun mal überall und jedem. Sie sind in der DNA des türkischen Mannes praktisch vorprogrammiert, er kann sich dem nicht entziehen. Und der Leser im Westen kann sich schaudern und gruseln wie bei der Zeitungslektüre von Geschichten über "Ehrenmorde" hierzulande.

Damit kein Missverständnis entsteht: Der türkische Ehrbegriff ist kompliziert – und tatsächlich zeigt er das hässliche, frauenverachtende Gesicht der Türkei. Zu Recht werden in der Türkei Bücher, Studien und Doktorarbeiten dazu verfasst, es gibt ständig Kampagnen gegen Gewalt. Hier liegt die Vorstellung zugrunde, die Frau sei Besitz des Mannes und von ihrer sexuellen Reinheit hänge die Ehre des Kollektivs, also der ganzen Familie ab. Diese Ehre, namus, stiftet Identität und Sinn wie sonst nur die türkische Nation. Diese Identität verhindert letztlich, dass die Einheit der Familie und des Landes auseinanderbricht (so wie nach dem Osmanischen Reich – noch eine Neurose).

Elif Shafak allerdings, Tochter einer Diplomatin und eines Soziologieprofessors, schaut auf dieses Problem genau so: wie die Tochter einer Diplomatin und eines Soziologieprofessors. Ihre Figuren sind aus der Perspektive einer "weißen" bourgeoisen Istanbulerin geschrieben, ein wenig von oben herab. Und die Lebenswelten beschreibt sie, als seien sie das Ergebnis einer regelmäßigen Zeitungslektüre über Familiendramen in muslimischen Milieus. Man hat den Eindruck, als sei die Autorin froh, das alles nur von Weitem betrachten zu müssen.

Diese Distanz im Roman verwundert, weil Elif Shafak selbst immer wieder unter den Druck der männlich-aggressiven türkischen Politik geriet. Sie weiß eigentlich, wovon sie spricht. Ihr Roman Der Bastard von Istanbul brachte ihr 2006 eine Klage wegen "Beleidigung der türkischen Nation" ein. Sie wurde freigesprochen. Und der Roman verwundert auch, weil Shafak eigentlich neben dem Hauptgrund für die Frauenverachtung – die Angst und das Versagen der Männer – den zweiten wichtigen Grund erkennt (aber leider nicht ausführt): die Frauen selbst. Sie sorgen dafür, dass das patriarchalische System von Generation zu Generation weitergegeben wird. Die Großmütter, Mütter und Tanten, die einen riesigen Hype um ihre kleinen Löwen, Sultane oder Widder machen, sie grotesk verwöhnen und sie oft genug dazu erziehen, sich ja nicht von ihren späteren Ehefrauen auf der Nase herumtanzen zu lassen. Nach der absurden Verwöhnung durch die Mutter kommt mit dem Militärdienst die absurde Autorität. Was für Männer können bei dieser Achterbahn schon herauskommen? Elif Shafak wäre in der Lage gewesen, das zu erklären.