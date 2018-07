Welch ein Fund: Stefan Zweig im Juli 1936 im belgischen Seebad Ostende, die halbe deutsche Literatur ist mit ihm dort versammelt, Joseph Roth, Irmgard Keun, Egon Erwin Kisch, Hermann Kesten, Arthur Koestler, Willy Münzenberg, Ernst Toller, alle Sorgen und Hoffnungen der Hitler-Gegner gehen in diesen dreißig Sommertagen hin und her. Donald Praters klassische Zweig-Biografie widmete diesem magischen Monat auf 550 Seiten gerade mal zwanzig belanglose Zeilen. Die neue Zweig-Biografie von Oliver Matuschek segelt wortlos an ihm vorbei. Es musste der Literaturkritiker Volker Weidermann kommen, seit seinen Lichtjahren ein Mann mit einem Händchen für Spezielles, um den Goldschatz dieses Monats zu heben.

Und in welch feiner erzählerischer Komposition er das tut. Altmodisch, gar nicht so anders als Zweig, fühlt er sich in sein Sujet ein. Doch für bloß gefühlig Daherfantasiertes sollte man das nicht halten. Vage und präzis zugleich zielt Weidermann gleich auf der ersten Seite auf eine "Legende", bei der Zweig an einer Stelle immer wieder ins Stocken gerät. "Seit einigen Wochen geht das schon so. Vielleicht weiß Joseph Roth ja Rat, der alte Freund, den er nachher im Bistro treffen wird."

Es ist nicht irgendeine Legende, von der da die Rede ist. Es ist die Legende Der begrabene Leuchter, wichtig, weil Zweig, der Jude im Exil, darin einen siebenarmigen Leuchter "als Symbol der ganzen jüdischen Wanderschaft" deutet. Wichtig dazu, weil Joseph Roth, exilierter Jude auch er, Zweig tatsächlich in Ostende mit einem eigenen Textstück über die schwierigste Stelle hinweggeholfen hat. Zusammengenommen mit Zweigs Rat zu Roths Beichte eines Mörders, auch in Ostende, ist das der beste und der letzte Moment ihrer Freundschaft.

Aber diese so sprechende Geschichte, die er erst kunstvoll aus allerhand Fußnoten der Roth-Forschung herausklamüsern musste, berichtet Weidermann natürlich nicht so simpel. Er lässt die Legende, ohne mehr zu ihr zu sagen, am Anfang einfach kurz auftauchen und erzählt sich dann durch die Geschichte dieses verzweifelten Sommermonats. Erst nach hundert Seiten, fast schon am Ende des Sommers, kehrt er zurück zur Legende, kommt er zum Mittagessen, bei dem Zweig und Roth sich zusammen über die Geschichte beugen, worauf Roth Zweig noch gleichentags eine Art Liebesbillett samt Textvorschlag zur schwierigen Stelle ins Hotel bringen lässt, den Zweig dann variiert und einbaut.

Was tut Weidermann dazwischen? Er denkt zurück an die Zeit, als Roth und Zweig zueinanderfanden. Zwei Sachen nehmen an diesen Rück- und Seitenblicken besonders ein. Weidermann hat eine Wünschelrute für erstklassige Zitate, und er weiß sie zu montieren. Zu Beginn fasst er den Sommer 1914 ins Auge, als Zweig in den letzten Tagen vor dem Ersten Weltkrieg schon einmal in Ostende war. Warum melden die "Intellectuellen Österreichs" sich nicht "freiwillig an die Front", fragt sich Zweig. Weil sie nicht so feine Feinde haben wie die Deutschen, die gegen eine Kulturnation wie Frankreich kämpfen dürfen. Für die "Außenposten der Donaumonarchie" zu kämpfen, da fehle ihm "der Zusammenhang. Brody ist mir nicht so viel wie Insterburg."

Brody? Dieses Wörtchen greift Weidermann auf und erzählt die Geschichte eines achtzehnjährigen Juden aus Brody, der mit Zweig immerhin so viel Zusammenhang hatte, dass er sich 1913, ein Jahr davor, auf seiner jüdischen Wanderung nach Westen voller Bewunderung zu Stefan Zweigs Wiener Wohnung begab, freilich ohne den Verehrten anzutreffen. Es brauchte dann noch einmal dreizehn Jahre, bis auch Stefan Zweig anlässlich eines Buches über Juden auf Wanderschaft seinerseits von Bewunderung für dessen Verfasser, eben den jungen Juden, der natürlich Joseph Roth hieß, gepackt wurde und ihm den ersten Brief ihrer künftigen Freundschaft schrieb.

In den gekonnt verschränkten Rück- und Seitenblicken erzählt Weidermann von der Heimatlosigkeit, die Zweig und Roth im Sommer 1936 nach Ostende getrieben hat. Zweig reich und unglücklich, Roth arm, trunksüchtig und noch unglücklicher. Er erzählt von Zweigs so lautloser, instrumenteller Liebe zu Lotte Altmann und von Roths gerade damals beginnender, so turbulenter zu Irmgard Keun. Er berichtet von den Begegnungen Roths und Zweigs mit Kesten, Koestler, Kisch und all den andern. Und er tut das mit knappen Strichen bis ans Ende eines jeden Lebens.