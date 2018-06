Norden, Sommer 2014

Moin, moin!

Heute bin ich nach Norden gereist, einem kleinen Städtchen in Ostfriesland. Mit dem IC nach Bremen, dann weiter mit der Bimmelbahn, immer Richtung Pol. Mein erster Eindruck: Macht seinem Namen alle Ehre, der Ort. Vor der Brücke, die in die Altstadt führt, stehen Windmühlen und eine überdimensionale Flasche Korn, gestiftet von der führenden Brennerei des Ortes. In der backsteinbebauten Fußgängerzone bieten die Sportgeschäfte Windstopper und Regenjacken auf den Ständern vor ihren Läden an, nur ein mutiger Händler probiert es mit Strandmatten und Sonnencreme. Und vor dem Eiscafé Italia pustet der Wind den Gästen den Schaum vom Cappuccino.

In der Stadtmitte habe ich die Ludgerikirche besichtigt: schön verwinkelt, knorrig friesisch. An der Holzvertäfelung über den Bänken sind fromme Sätze auf Platt aufgemalt. Nach drei Zeilen habe ich aufgegeben, das zu entschlüsseln. Ich bin genauso gescheitert wie bei den lateinischen Inschriften an den Ruinen in Rom damals, weißt Du noch?

Gleich gegenüber liegt das Ostfriesische Teemuseum. Normalerweise ist es in einem mittelalterlichen Backsteinbau untergebracht, zurzeit wegen Renovierung in einem Neunziger-Jahre-Bau, Volkshochschul-Charme. Wusstest Du, dass die Ostfriesen doppelt so viel Tee trinken wie die Ägypter? Mehr als die Marokkaner, mehr als die Türken? Ich nicht. Aber ich weiß jetzt, warum: "Als Verbesserer des unschmackhaften Trinkwassers" in der Gegend haben sie ihn Ende des 18. Jahrhunderts lieben gelernt.

Anschließend bin ich mit dem Bus in den Ortsteil Norddeich gefahren. Der ist, wie der Name schon sagt, nur durch einen dicken Erdwall von der See getrennt. Dort habe ich mir eine Aufzuchtstation für Seehunde angeguckt. Hat ganz schön gemüffelt da, das lag aber nicht an den Tieren, die waren hinter Glas. Sondern an den vielen, vielen Schulkindern, die mit regennassen Klamotten bei der Fütterung zuguckten. Die wirkt übrigens ganz schön brutal: Die Robben kriegen einen Schlauch in den Rachen, dann wird ein Trichter aufgesetzt und Fischbrei in die Fellwürste geschüttet. Erinnert ein wenig an Zwangsernährung.

Bevor es wieder zurückging, habe ich noch einen Seebarsch mit Remoulade gegessen, ganz ohne Schlauch und Trichter. Und danach einen Korn getrunken, weil die Knochen vom Wind so kalt waren. Außerdem sag ich ja immer: Do as the locals do .

Grüße, bis bald mal!

Dein Moritz