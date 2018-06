Drei Komma eins vier: Das ist, auf zwei Stellen hinter dem Komma abgerundet, der Wert der Zahl Pi. Die 3,14 (Symbol: π) ist eine der wichtigsten Größen der Geometrie, ja der gesamten Mathematik. Mit ihr lässt sich die Fläche eines Kreises ermitteln oder auch der Umfang eines Rades. Ungefähr zumindest. Obwohl eine exakte Formel existiert: U = 2πr, wonach der Umfang das Zweifache der mit dem Radius multiplizierten Kreiszahl beträgt. Doch es gibt da einen Haken.

Pi hat eine unendliche Anzahl an Nachkommastellen, lässt sich also nicht exakt bestimmen. Deshalb muss man für den praktischen Gebrauch Kompromisse machen und etwa bei 3,14159 das Rechnen einstellen. Dabei hatte der Franzose François Viète bereits im Jahr 1580 die ersten zehn Stellen von Pi hinter dem Komma herausgefunden. Eine Berechnung auf hundert Stellen glückte 1707 dem englischen Mathematiker John Machin. Noch nach dem Zweiten Weltkrieg mühten sich Menschen von Hand um eine Präzisierung auf tausend Stellen, bis die Computer das Rechnen übernahmen. 1958 schaffte der IBM 704 bereits die Zehntausendermarke, inzwischen sind selbst eine Milliarde Stellen kein Problem mehr.

In der analogen Antike ersann ein Genie eine Alternative, die der genauen Berechnung recht nahe kam: Der griechische Mathematiker Archimedes wusste bereits, dass die Kreiszahl sich nicht genau bestimmen lässt und man sich ihr lediglich annähern kann. Sehr nahe kam er dem Wert der Kreiszahl, indem er 22 durch 7 teilte: 3,1428... – die ersten beiden Nachkommastellen stimmten überein. Knapp vorbei reichte praktisch aus!

Welcher Tag darf es nun sein?

Wählerischer ist die US-Weltraumbehörde Nasa: Um ihre durchs All sausenden Fahrzeuge zu navigieren und zu stabilisieren, wird mit einer Rundung von Pi auf 16 Stellen gearbeitet. Gar doppelt so viele Stellen erachtet das für Standardisierung zuständige amerikanische Pendant unserer Physikalisch-Technischen Bundesanstalt, das National Institute of Standards and Technology (Nist), als notwendig, Kopfrechner begnügen sich meist mit zwei Stellen. Es sei denn, sie heißen Chao Lu und wollen einen Erinnerungsweltrekord aufstellen. Der Chinese rezitierte im Jahr 2005 fehlerfrei 67.890 Stellen von Pi. Auf eine kurzweiligere Art, der Kreiszahl die Ehre zu erweisen, kam Larry Shaw. Der in San Francisco ansässige Physiker rief den 14. März – der ganz nebenbei auch der Geburtstag Albert Einsteins ist – als Pi-Gedenktag aus (ZEIT Nr. 12/14). Die Wahl des Datums freilich überzeugt allenfalls aus amerikanischer Sicht. Jenseits des Atlantiks wird der Tag als 3/14 geschrieben. In Europa, wo zuerst der Tag und dann der Monat genannt wird, mag man bedauern, dass es keinen 31. April gibt.

Dieser Artikel stammt aus der aktuellen Ausgabe der ZEIT, die Sie am Kiosk oder online erwerben können.

Einige Mathematiker in der Alten Welt sind daher der Idee verfallen, den Ehrentag der Kreiszahl auf den 10. November zu fixieren. Warum? Ganz einfach: Zählt man die Tage im Kalender durch, ist am 10. November der 314. erreicht (außer in Schaltjahren). Richtig elegant ist das aber nicht. Und da kommt Archimedes wieder ins Spiel. Einige Mathematiker feiern einfach statt eines Pi-Tages den archimedischen Bruch an einem Pi-Annäherung-Tag (π approximation day). Auch hier hält der Kalender ein adäquates Datum bereit: den 22. Juli. Und bei dieser Zählung wird sogar die Tag-Monat-Reihenfolge eingehalten, schließlich war Archimedes zweifellos Europäer.

Diesen Artikel finden Sie als Audiodatei im Premiumbereich unter www.zeit.de/audio