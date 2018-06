Am 7. Juli 2014, gegen 22 Uhr, dachte ich: Jetzt ist der Wahnsinn ausgebrochen. Da interviewte Armin Wolf, Anchorman des ORF, den deutschen EU-Abgeordneten Markus Ferber (CSU). Es ging um eine politische Schlauheit, nämlich um Dobrindts Schließung der Gerechtigkeitslücke: Alle müssen auf Autobahnen zahlen, auch die Deutschen, für die aber die Kfz-Steuer um jenen Betrag gesenkt wird, der für die Maut erhoben werden soll.

Markus Ferber saß da mit der verbindlich automatischen Freundlichkeit einer Grinsekatze, hinter der mühsam gezähmt der Löwe bayerischer Politik lauerte. Schnell ähnelte der Tonfall einer Kommunikation zweier feindlicher Staaten. "Es gibt", so Wolf, "in Österreich sehr, sehr viele deutsche Studenten, die hier gratis studieren. Das kostet den österreichischen Steuerzahler sehr viel Geld. Was hielten Sie davon, wenn Österreich Studiengebühren einführte und dafür den österreichischen Studierenden einen Steuerfreibetrag garantierte? Fänden Sie das gut?"

Ferber erwiderte, ein Steuerfreibetrag funktioniere ja nur, wenn man ein Einkommen erziele, und im Übrigen könnten die Österreicher einführen, was sie wollten. "Österreich", mahnte er, "sollte aber aufpassen, dass es seinen eigenen Studenten nicht schadet. Wir haben auch genug Österreicher, die in Deutschland studieren."

Wahnsinn, dachte ich, die reden miteinander wie in einem schlechten Tatort: Jeder bringt seine Geiseln ins Spiel. Schon geht die Tür auf, und in knapp sitzenden Lederjacken erscheinen Simone Thomalla und Martin Wuttke von der Mordkommission Leipzig, um die Kombattanten festzunehmen.

Die EU erzeugt nicht zuletzt, was sie verhindern möchte, nämlich den Revanchismus verwandter Völker. Ferber, der technokratisch und formaljuristisch argumentierte, präsentierte die Strategie, die in Hauke Brunkhorsts Buch Das doppelte Gesicht Europas treffend analysiert ist. Kaum hat man sich an die Phrase gewöhnt, dass Europa viele Gesichter hat, muss man sich daran gewöhnen, dass es mit zwei auskommt: Einerseits sieht man den Kantian constitutional mindset, den guten Willen, mit dem eine kosmopolitische Republik gleicher und freier Bürger angestrebt wird. Anderseits sieht man aber einen solchen Werten gegenüber neutral eingesetzten managerial mindset . Nach Brunkhorst verhalten sich diese beiden Denkweisen zueinander wie Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Der Autor macht nun aus beiden, und das ist das Kluge an diesem Buch, ein Gespann. Das europäische Geschick resultiert aus einer Dynamik, in der die Logik der Emanzipation durch das managerial mindset an die Gegebenheiten angepasst wird, sodass Emanzipation nicht immer im Nichts landet. Man darf hoffen, dass – gegen den technokratischen Konsens der Eliten – ein Gründungsgrund der EU, nämlich "die Befreiung unterdrückter Massen zu politischer Selbstgesetzgebung", wieder aktuell wird.