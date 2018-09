Ich befinde mich derzeit in jenem alten Land, das manche Israel, andere hingegen Palästina nennen, das in diesen Tagen aber vor allem als ein Land bekannt ist, in dem Raketen über die Köpfe der Menschen fliegen. Die toten Jugendlichen, die dieses nahöstliche Raketendrama ermöglichten, sind inzwischen natürlich vergessen. Raketen sind abgefahrener als ein paar Jugendliche. Auch ich bin ja hier, um der großen Show beizuwohnen.

Nach den üblichen dramaturgischen Regeln beginnt die Raketenaufführung verhalten und betrifft zunächst nur einige Städte im Süden Israels, etwa Sderot. Und wie jede gute Theaterproduktion braucht auch dieses Drama eine Menschenmenge, ein Publikum. Folglich schließe ich mich einer Reihe westlicher Journalisten an, die in einigen Vans von Jerusalem nach Sderot fahren. In meinem Van sitzen, welch Überraschung, auch ein paar deutsche Journalisten, Menschen, die aus dem einen oder anderen Grund wahnsinnig gern über Israel schreiben. "Als Neuankömmling in Israel", sagt der direkt neben mir, "stand ich auf der israelischen Seite. Aber jetzt, wo ich schon einige Zeit hier verbracht habe, weiß ich es besser und bin auf der palästinensischen Seite." Ich kenne viele deutsche Journalisten, die genauso sind wie der hier auf meinem Nebensitz. Da gibt es beispielsweise diese deutsche Journalistin, die total stolz auf ihre Facebook-Seite ist: Ein kleiner arabischer Junge pinkelt dort über dem Kopf eines israelischen Soldaten. Sie hält das offensichtlich für ausgesprochen cool. Andere deutsche Journalisten in diesem Land, die über eine weniger ausgeprägte visuelle Begabung verfügen, kompensieren diesen Mangel mit einer extrem unausgewogenen Berichterstattung.

Normalerweise höre ich solchen Typen einfach stillschweigend zu und nicke gelegentlich, als sei ich völlig ihrer Meinung, was den schlechten Charakter des jüdischen Stammes angeht. Gerade jetzt aber, auf dem Weg nach Sderot, verliere ich irgendwie die Geduld und sage meinem mitfahrenden Journalistenkollegen, dass ich von seiner Art und Sorte genug hätte und dass er, wenn er Märchen erzählen wolle, sich doch andere Zuhörer suchen solle als mich. Ich kaufe Ihnen Ihre Liebe zu den Arabern oder Ihre Sorge um sie nicht ab, sage ich ihm. Der einzige Grund, warum Sie Partei für die Araber ergreifen, ist doch, dass Sie die Juden sogar noch weniger mögen.

Der Fahrer unseres Wagens, ein arabischer Muslim namens Nidar, lauscht unserem Gespräch, und als ich zu dem deutschen Journalisten sage, er sei auch nur ein elender weißer Rassist, der die Araber im Grunde seines Herzens für rückständig halte, grinst er breit und zwinkert mir im Rückspiegel zu.

Als wir aussteigen, um einen Blick auf die von den Raketeneinschlägen verursachten Schäden zu werfen, nimmt Nidar mich zur Seite und erklärt mir: "Hör mal: Glaub denen kein Wort! Diese sogenannten Raketen, wie die Juden sie nennen, sind kürzer als ein Streichholz. Sie können keinen Schaden anrichten. Die Löcher in den Häusern, die die Juden dir zeigen werden, haben sie selbst gemacht." Glaubst du etwa, dass ich den Juden traue? Das sind die größten Lügenbolde!

Ich unterhalte mich gern mit Arabern. Die verstecken sich nicht hinter "israelisch" und "palästinensisch", wie es die Ausländer hier tun, sondern kommen direkt zur Sache, wie es auch meine Art ist. Nidar und ich umarmen uns als die zwei Brüder, die wir sind.

Auf Sderot gehen nun schon seit einiger Zeit Raketen nieder. Seit einigen Jahren, um genau zu sein, nur dass es in diesen Tagen deutlich mehr geworden sind. Ich lerne Eli kennen, einen Mann mittleren Alters, der neben einem verlassenen Einkaufszentrum eine Zigarette raucht, und unterhalte mich kurz mit ihm. Ministerpräsident Benjamin "Netanjahu ist keine Führungsgestalt", lässt er mich wissen. Und warum nicht? "Hier schlagen Raketen ein, und es lässt ihn kalt. Er und seine Regierung haben Sderot geopfert." Warum sollte er so etwas tun? "Netanjahu will nicht, dass Raketen in Tel Aviv einschlagen, deshalb lässt er Hamas Raketen auf Sderot abfeuern."

Wird er anders handeln, wenn Raketen in Tel Aviv einschlagen? "Das eine sage ich Ihnen: Wir warten darauf, dass Raketen auf Tel Aviv niedergehen, weil unsere Regierung nur dann aufwachen und aktiv werden wird!" Kurz vor Sonnenuntergang verlassen wir Sderot wieder und fahren zurück nach Jerusalem.