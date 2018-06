Wer spioniert, wird irgendwann erwischt. Doch unter Gegnern ist der Preis kleiner, das Geschäft einfacher. Wer auffliegt, wird aufgehoben bis zum nächsten Austausch, einem Ritual, wie es so oft im Kalten Krieg an der Glienicker Brücke in Berlin inszeniert worden ist: Ihr kriegt euren wieder, wir unseren. Bis zur nächsten Runde.

Unter Freunden herrscht derlei kühles Kalkül nicht; stattdessen regiert die Wut, wie nicht nur die Affäre um den BND-Doppelagenten zeigt. In Amerika fällt dem Liebhaber von (echten) Spionagethrillern alsgleich Jonathan Pollard ein, dessen Verrat nur mit dem des Edward Snowden zu vergleichen ist. Pollard hatte für Israel, den engen Verbündeten, spioniert und dabei nicht nur US-Erkenntnisse über arabische Armeen weitergegeben, sondern auch die aktuellen Handbücher, alle zehn, über Amerikas weltweite elektronische Aufklärung. Vor 27 Jahren wurde er dafür zu lebenslänglich verurteilt, und er sitzt noch immer – ganz gleich, wie oft Jerusalem auf Milde plädiert hatte. Rache schlägt Gnade, bis heute.

Gegen Pollard ist unser BND-Anonymus ein Amateur. Umso merkwürdiger ist die Mühle der Empörung, die sich dreht und dreht – trotz gerechter Freude über den WM-Titel. Hundertfach wird das "Ende der Freundschaft" beschworen, der Zerfall der "moralischen Grundlagen" des Bündnisses. Früher ging es kühler zu. CIA-Agenten, die einst die Bayerische Staatskanzlei infiltriert hatten, wurden geräuschlos ausgewiesen. Was sich seit den Achtzigern geändert hat? Zweierlei. Deutschland war geteilt sowie auf Amerikas Schutz und Wohlwollen angewiesen. Die Freundschaft ruhte auf dem festen Fundament strategischer Abhängigkeit.

Die moralische Entrüstung dieser Tage lässt ein vertrautes Muster erkennen: Wir sind gut geworden, also habt ihr es gefälligst auch zu sein. Wir verzichten auf Macht und die Mittel dazu, also müsst auch ihr dem imperialen Gestus entsagen. So aber funktioniert die Welt nicht – erst recht nicht, wenn auf deutschem Boden Terrorkrieger rekrutiert werden und Russen wie Chinesen massive Spionage betreiben.

Dennoch will man CIA und NSA zurufen: "Lasst es sein! Heuert keine BNDler an, wenn ihr mit dem Dienst seit Jahrzehnten fruchtbar zusammenarbeitet! Was ihr technisch könnt, ist nicht unbedingt weise." Erwischt wird man immer, und dann ist der politische Schaden x-fach höher als der Informationsgewinn. Schließlich: "Ihr könnt die Spione einsparen, verlasst euch lieber auf die deutschen Medien, die keinen Official Secrets Act kennen wie die Londoner Kollegen." In Berlin, so ein sarkastisches Wort, bleibe geheim nur, was im Bundestag gesagt wird.

Obwohl die nüchterne Kanzlerin den Schaden zu begrenzen versucht, war der Schuss vor den Bug richtig: die Ausweisung des Berliner station chief. Schiere Torheit aber wäre es, TTIP, das Freihandelsabkommen, in Geiselhaft zu nehmen. Die atlantische ist die größte Handels- und Investitionsbeziehung auf Erden; sie zu nähren ist deutsches Interesse.

Umso klüger wäre es, der moralischen Entrüstung die digitale Aufrüstung folgen zu lassen. Obama musste sofort nach der Amtseinführung sein geliebtes Blackberry gegen ein verschlüsseltes Gerät eintauschen. Freundschaft ist gut, Wachsamkeit ist besser. Und Vorbeugen ist besser als Vertrauen. Wer bei den großen Jungs mitspielen will, muss auch hier WM-Format haben.