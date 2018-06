Dass Alfred Hitchcock ein genialer Regisseur und ein Charakter mit Untiefen war – bekannt. Dass er vielleicht gerade deshalb der Menschheit ein paar filmische Meisterwerke schenkte, die an unsere tiefsten Urängste rühren – könnte sein. Dass es aber der Fotograf Bob Lebeck war, der diese Zusammenhänge früh erkannte und ihn so gezeigt hat, dass es jedem ins Auge fallen muss – das ist das wirklich Besondere an diesem Foto.

Hamburg, 1960. Alfred Hitchcock kommt, um seinen Film Psycho zu promoten, und Bob Lebeck begleitet ihn vermutlich im Auftrag des sterns . Wer auf die Idee kam, den massigen Mann im Trenchcoat vor die kalt erleuchteten Kachelwände des Alten Elbtunnels zu stellen, wissen wir nicht. Der Tunnel jedenfalls erinnert an die Londoner U-Bahn, und es könnte eine Szene aus einem Hitchcock-Film sein. Total symmetrisch angelegt, und doch ist einiges aus dem Lot: Unmerklich zieht Hitchcock seine rechte Schulter hoch. Weit hinten, kaum erkennbar, nähern sich zwei Frauen. Was passiert, wenn die drei einander begegnen? Kennt er die beiden? Werden sie ihm entkommen?

Wie genau macht man ein interessantes Bild, ist Robert "Bob" Lebeck, einer der bedeutendsten Fotoreporter der Nachkriegszeit, einmal gefragt worden. Seine Antwort: "Man muss bereit sein, Regeln zu brechen." Zum Beispiel Hitchcock von hinten zeigen. Vor wenigen Wochen ist Lebeck im Alter von 85 Jahren gestorben. Kurz zuvor hatte eine Ausstellung in der Berliner Galerie Johanna Breede (www.johanna-breede.com) noch einmal einige seiner berühmtesten Arbeiten gezeigt, nein: gefeiert. Der Silbergelatineabzug (30 mal 21 Zentimeter) auf dem für die sechziger Jahre typischen Agfa-Brovira-Papier kostet 4600 Euro. Die Preise für Lebecks Ikonen-Arbeiten werden noch zulegen, wetten?