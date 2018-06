So was kriegen weder Grass noch Walser hin, obwohl ja noch ganz kregel: eine Lesung unter freiem Himmel morgens um vier. Dafür müssten sie so quicklebendig sein wie Arno Schmidt, der untote Heideranddichter, dessen unermüdliche Verehrer letztens aufs Schauerfeld luden, nach Bargfeld, ins niedersächsische Nichts, um den Anfang von Zettel’s Traum am Ort des Geschehens zur Originalzeit zu lesen.

Es war so dunkel, dass man nichts sehen konnte, oder, um ein Wort des Meisters zu variieren: Keine Laterne trübte die reine Schwärze.

Aber hundert Hörlustige waren da, angereist auch von weiter her, Treffpunkt: Viertel vor vier am Gartentor des Dichters. Und das Schöne sei gewesen, sagt Joachim Kersten von der Arno Schmidt Stiftung: Um Viertel vor sechs habe er schon wieder im Bett gelegen.

Seit dem 18. Januar 2014 wird Arno Schmidts Hundertster gefeiert, und wenn wir dem logorrhöischen Logarithmiker, der viel zu früh in die ewigen Wortgründe eingegangen ist, gerecht werden wollen, dann können wir sagen: Am 18. Juli würde er 100,5.

Hundert’nhalb! Das muss man, bei bester Gesundheit des Werkes, erst mal schaffen.

Gleich fünf Ausstellungen widmen sich dem Dichter und laden zu sommerlichen Ausflügen ein. Bargfeld zeigt in einem Projektionsschuppen und davor 2.200 (!) Schmidtsche Dias, auf denen kaum jemand zu sehen ist, außer gelegentlich Schmidt, meist als Schatten, den er auf Büsche, Wiesen, Wege wirft. Landschaftsfotos auch im Altonaer Museum in Hamburg, hier stellen ein paar Rindviecher am Waldrand literarische Bezüge her: Kühe in Halbtrauer.

Arno Schmidt als Sohn der Stadt Hamburg begegnet uns in einer Ausstellung der Helmut-Schmidt-Universität Hamburg. Schließlich gibt es in Oßmannstedt bei Weimar Wieland – Goethe – Schmidt, eine Standortbestimmung des Neutöners zwischen den Klassikern. Schmidt mochte Wieland, aber "Goethe nich; nee", der erinnerte ihn an Adenauer, "na; Schwamm drüber; wir sind alle Heinis".

Um sich aber dem ganzen Schmidt zu nähern, empfiehlt sich die phänomenale Schau im Bomann-Museum in Celle. 100 Artefakte seines Lebens in 100 Vitrinen, von den in der Not geschnitzten Küchenquirlen bis zur sprechenden Hausapotheke mit Nitrolingual, Raufuncton, Elkapin, Psyquil, Strodival, Cosaldon, alles beschreibungspflichtig: "In seinen letzten Lebensjahren nimmt er sie nach eigenem Gutdünken ein."

Welche Schlager Schmidt in den Fünfzigern mitpfiff, was er dem Schwarz-Weiß-Fernsehen über das Homosexuelle bei Karl May zu enthüllen wusste – herrlich, herrlich!

"Und wenn ich tot bin, mir soll mal Einer mit Auferstehung oder so kommen: ich hau ihm Eine rein!"