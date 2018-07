Wie geht es der griechischen Wirtschaft? Dieser hier anscheinend nicht schlecht. Die Tische im Garten sind bestückt mit Familien und kleinen Gruppen. Es ist ja auch ein schöner Abend und ein schöner Ort. Für ein bodenständiges Restaurant residiert die Akadimia sehr vornehm in einem früheren Verbindungshaus an der Rothenbaumchaussee. Im Eingang steht der Patron Georgios Papagiannis und begrüßt jeden Gast mit Handschlag. Ein griechischer Wirt, wie man ihn nicht bester casten könnte: genussfrohe Statur, grauer Zwirbelbart, auf leutselige Art stolz.

Apropos Casting: Die lautstarken Leute am großen Tisch, sind das nicht die Kochprofis? Doch, sie sind es. Einer dieser Trupps, die ausrücken, um marode Lokale zu retten – in diesem Fall für RTL 2. Ob die nur zum Spaß hier sind?

Möglich wäre das schon. Die Akadimia (so benannt wegen der nahen Uni) hat einen guten Ruf. Als Familie Papagiannis sie vor anderthalb Jahren eröffnete, wollte sie manches besser machen als das Gros ihrer Landsleute in der hiesigen Gastronomie. Wie gesagt: Die griechische Wirtschaft steckt in der Krise. Viel zu lange setzte sie auf kitschige Gipssäulen-Interieurs, wie man sie sonst nur aus Wellnessbereichen kennt. Auf absurde Portionen von übergartem Fleisch, die grundsätzlich "Rhodos"- oder "Akropolisteller" hießen. Und natürlich auf Ouzo, das gern spendierte Allheilmittel bei Wartezeiten, Reklamationen und Völlegefühl.

Wer so etwas gewohnt ist, wird von dieser Akademie sehr bedächtig umgeschult. Auch hier stehen die unvermeidlichen Säulen und Amphoren. Aus dem Lautsprecher dudelt Folklore. Die Karte ist durchnummeriert bis 410 und verzeichnet auch Merkwürdigkeiten wie Nr. 13, "Caesar Salata".

Aber sie setzt auf Qualität, jedenfalls in der Wortwahl: "Qualitätssauce", "Qualitätswein" et cetera. Da kann ja nichts mehr schiefgehen. Bitte ein Glas Retsina!

Und wirklich: Er schmeckt. Der leichte, unmuffige Harzton federt die Säure ab. Papagiannis hat eine Flasche aufgetrieben, die man auch in Griechenland selten bekommt. Auch der "Spitzenqualitätsweißwein" aus Nordgriechenland ist genau das, was er verspricht. "Riechen Sie nur", schwelgt der Patron. "Vanille und gemahlener Kaffee."

Vom Wein beschwingt, bestellt der Gast – etwas leichtfertig, wie sich bald zeigt. Schon die Vorspeisen sind riesig und nicht so spannend, dass man sich daran satt essen möchte. Eine arg schlichte Bohnensuppe, Weinblattröllchen mit batziger Füllung. Immerhin hat das Tsatsiki eine schöne Frische. Auch der Grillteller hinterlässt gemischte Gefühle. Sehr herzhaft ist die hausgemachte Wurst, sehr trocken das Schweinefilet. Und überhaupt: Nennt man das wirklich griechische Küche? Den Patron freut die Frage; er sagt gern etwas Schönes über sein Heimatland. "In Griechenland haben wir auf dem Tisch viele Schüsseln mit Gemüse und Kleinigkeiten für alle zum Teilen." Die deutschen Kunden hat er in vielen Berufsjahren anders kennengelernt. Die fühlen sich am wohlsten mit ihrem eigenen Teller Fleisch. Was soll er da machen?

Gegenüber steht Ole Plogstedt auf und zieht eine Kochjacke über sein "Punk du Arsch"-T-Shirt. Er möchte mal bitte die Küche sehen. Oje, das ist kein gutes Zeichen. Die Kochprofis sind nicht für die Nachhaltigkeit ihrer Beratungserfolge bekannt.

Was wollte man hier auch raten? Anscheinend steht der griechischen Wirtschaft ein Strukturwandel bevor. Und er verläuft mitten durch die Akadimia. Sie ist im Herzen ein altmodischer Rhodosplatten-Grieche (die hier akademischer "Apollon-Platte" heißt), das aber mit weniger Fett und Fertigware. Das schmeckt man am deutlichsten bei den gebackenen Kalamaris: innen zart, außen knusprig, ohne ein Gramm Teig zu viel. Und die Tintenfischchen sind von bester ... – nein, nicht schon wieder das Q-Wort. Vorsicht bei der dazu gereichten Skordalia; die Würzpaste besteht fast nur aus Knoblauch. Wer die eiskugelgroße Portion aufisst, verbringt die Nacht auf der Couch.

Man muss zugeben, dass diese ehrliche Bauernküche etwas sehr Entspannendes hat – vor allem im Kontrast zum effektheischenden Prunk der Villa. Ein Gast, der gerade gegangen ist, johlt "Tschüs!" über die Hecke. Georgios Papagiannis gießt Spitzenwein nach und blickt versonnen auf die Flasche. "Wein", sagt er, "ist wie eine Frau.Sieht schön aus, aber hinterher ist man enttäuscht." Doch, der Mann ist ein Orakel.

Die Kochprofis drehen jetzt richtig auf. Sie springen von den Stühlen, knipsen einander mit ihren Smartphones und finden, dass sie super aussehen. Hier gelandet sind sie durch Zufall; ihr Hotel liegt nebenan. Das mit der Kücheninspektion vorhin war nur ein Scherz. So arg steht es um die griechische Wirtschaft noch nicht.

Akadimia, Rothenbaumchaussee 31, Rotherbaum. Tel. 040/41 49 83 10, http://www.akadimia-restaurant-cafe.de. Geöffnet Mo–Sa von 12–23.30 Uhr. Hauptgerichte um 18 €