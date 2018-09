Inhalt Seite 1 — Glamouröses Wunderkind Seite 2 Auf einer Seite lesen

Es ist nicht die schlechteste, ja vielleicht sogar eine tröstliche Vorstellung, dass Lorin Maazel am vergangenen Sonntag ausgerechnet in Castleton, Virginia, starb. Denn hier, auf seiner Farm, war er zu Hause (so man von einem Global Player der Musik überhaupt annehmen wollte, dass er ein Zuhause braucht). Hierher, in eine für amerikanische Verhältnisse geradezu lyrisch-idyllische Natur voller Tiere, Hügel und Seen, zog er sich zurück, wenn er arbeiten wollte, Partituren studieren, komponieren, Klavier üben, planen – oder auch einfach nur Ferien machen. Müßig zu sagen, dass es in Castleton ein Theaterchen gibt (mit Orchestergraben), eigens für das von Maazel vor ein paar Jahren gegründete Festival für junge Musiker. Jeden Sommer werden hier – zu nicht unerklecklichen Eintrittspreisen – Opern aufgeführt, von Brittens Turn of the Screw bis Mozarts Don Giovanni. Noch Ende Juni stand Maazel dort mit Puccinis Ma dame Butterfly am Pult, der aktuellen Neuproduktion. Seine Hinfälligkeit, liest man in Kritiken und Netzkommentaren, sei nicht zu übersehen gewesen und auch nicht zu überhören. Das Zepter aus der Hand zu legen aber, vor der Zeit, das kam für ihn nicht infrage. Im Gegenteil.

Die Musik mit dem Leben zu verzahnen, etwas vom eigenen Wissen, von der Erfahrung, den Welterfolgen weiterzugeben an kommende Generationen, das war, wenigstens im Alter, die soziale Vision eines Künstlers, dem man gern unterstellte, alles andere als sozial zu denken. Lorin Maazel, der als neunjähriges Wunderkind ("Little Maazel") die Symphonieorchester von Pittsburgh und Los Angeles dirigierte und zwei Jahre später, 1942, von Arturo Toscanini persönlich ans Pult des legendären NBC Symphony Orchestra gebeten wurde, galt früh als Virtuose seines Fachs – und damit, so will es das Klischee, als neusachlich-kühl, technokratisch, ja kaltschnäuzig.

Er verfügte nicht nur über ein phänomenales musikalisch-fotografisches Gedächtnis, sondern auch über eine Schlagtechnik, rein manuell, die ihresgleichen suchte. Er machte keine Fehler, kannte keine Schwierigkeiten, nicht in der Mägde-Szene in Richard Strauss’ Elektra, nicht in der Schlussfuge aus Verdis Falstaff, nicht an den abweisendsten Rändern des Repertoires. Und wenn ihm im Gewühle mal ein Instrumentalist oder Sänger abhandenkam, fing er ihn, nonchalant auswendig dirigierend, wieder ein, mit schnippisch zuckenden Mundwinkeln.

Oft schien Maazel sich in der Akkuratesse, der Lässigkeit seiner Zeichen- und Körpersprache selbst zu beobachten, ja zu gefallen. Das machte ihn verdächtig, vor allem im alten Europa. Einer, der so viel kann, dem alles zufliegt und zu Gebote steht – kann der ein guter Musiker sein? Handelt die Musik nicht auch vom Kampf mit der Materie, von ihrer Bezwingung durch Klang, Atem, heiligen Geist?

Man sollte es sich mit den raren Hochbegabungen (auch Daniel Barenboim oder Zubin Mehta zählen in diese Kategorie) allerdings nicht zu leicht machen. Ob Maazel auf YouTube nun mit dem Adagietto aus Gustav Mahlers Fünfter Symphonie zu besichtigen ist oder mit der Vierten von Brahms (beide Male spielt das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, dessen Chefdirigent er von 1993 bis 2002 war): Schnell ertappt man sich dabei, wie man die Schweißperlen auf seiner Stirn bestaunt, einfach weil es so vollständig mühelos und unmissverständlich aussieht, was er da treibt. Doch genügt das allein als Symptom für Oberflächlichkeit, Glätte, Seelenarmut und was ihm seine Gegner mehr vorwarfen? (Immerhin: Er hatte welche!) Einer wie Wilhelm Furtwängler, um in die oberste Schublade zu greifen, mag ein ungleich größerer Künstler gewesen sein; aber war er auch ein besserer Musiker und Dirigent, nur weil bei seiner schwurbeligen Zeichengebung oft nicht einmal die Streicher an den ersten Pulten wussten, wann ein Ton anfangen und wann er wieder aufhören sollte? War der junge Herbert von Karajan (dem Maazel in manchem ähnlich zu sein schien, ähnlich sein wollte) ein Garant für mehr musikalische Durchdringung, mehr Ausdruck, nur weil er den großen Zampano machte?

Lorin Maazel * 6. 3. 1930

† 13. 7. 2014

Lorin Maazel wurde am 6. März 1930 im französischen Neuilly-sur-Seine geboren, seine Eltern waren Amerikaner und entstammten russisch-jüdischen Einwandererfamilien. Jung lernte das Kind Klavier und Geige spielen, und die Leichtigkeit, mit der es Fortschritte machte, muss so verblüffend gewesen sein, so prägend, brachte so viel Zuwendung und Resonanz mit sich, dass sie dem Musiker zur Maxime wurde. Maazels Annäherungen an Mozart, Schubert, Beethoven oder Bruckner mögen bisweilen fad ausfallen, weil sie keine Tiefenbohrung kennen – grundflüssig aber und unsentimental sind sie allemal.

Michael Gielen hat in dieser Zeitung einmal gesagt, nicht frei von Humor und berechtigtem Neid, der Kollege Maazel lächle wie ein Krokodil und dirigiere auch wie eins (ZEIT Nr. 18/10). Andere titulierten den Amerikaner als "Steckdosenmusiker": Stecker rein, Musik, Stecker wieder raus. Formulierungen wie diese mag man witzig finden, zur Erklärung des Phänomens taugen sie nicht viel. Sicher nagt der Wille zur Perfektion, wie Maazel ihn pflegte, an der künstlerischen Substanz, und es kann gut sein, dass das Mystische, die Unschärfen, die Musik erst zur Musik machen, so eher auf der Strecke bleiben. Auch ist Lorin Maazel seinem Publikum fast jede Identifikation schuldig geblieben: mit einem Repertoire, das vom Barock bis ins Zeitgenössische nicht nur riesig und gefräßig, sondern auch spezifisch gewesen wäre; mit einer Musizierhaltung, die mehr gesagt hätte, als dass ihr nichts fremd ist.