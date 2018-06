Es ist 4.20 Uhr am Morgen, und Kindberg im steirischen Mürztal liegt tief im Schlaf. Der Geruch von frisch gedüngten Wiesen weht über die leere Landstraße. Am Horizont zeichnen sich dunkel die Umrisse von Hügeln ab. Julia R. steht in einer dünnen Jacke am Straßenrand und wartet auf ein Zeichen ihres Arbeitgebers. Keine zwei Minuten später scheinen am Ende der Straße zwei Scheinwerfer auf. Je näher sie kommen, desto deutlicher zeichnen sich die Konturen eines Reisebusses ab. Direkt vor Julia R. kommt er zum Stehen. "Guten Morgen", sagt der Busfahrer. "Morgen", murmelt die Frau und verschwindet hinter einem der Sitze im vorderen Teil des Busses. Der Fahrer gibt Gas, Julia R. schläft ein.

Kindberg ist ein überschaubarer Ort: Ein paar Dutzend Geschäfte, ein paar Gasthäuser, einige Schulen und eine Bibliothek bietet die Stadt ihren 5.500 Einwohnern. Wer hier aufwächst und Arbeit sucht, muss meist wegziehen oder pendeln. Strukturschwache Region heißen Orte wie Kindberg in der Sprache der Ökonomen und Politiker. Die Arbeitslosigkeit in der Region lag im Juni bei 5,6 Prozent. 1.307 Wochen- und Tagespendler gibt es in Kindberg. Das sind mehr als die Hälfte aller Berufstätigen.

Der Bus, der Julia R. aus Kindberg abholt, ist ihr Anschluss an die Arbeitswelt. Bezahlt und organisiert werden die Fahrten vom Rewe-Konzern, der damit Mitarbeiter zu ihrem Arbeitsplatz bringt. 27 Regalbetreuerinnen und Kassiererinnen nimmt der Bus auf seiner Fahrt durch die Steiermark und das Burgenland auf. Kurz nach 7 Uhr wird er sie in Filialen der Supermarktkette Billa in Wien absetzen. Nach Dienstschluss sammelt der Bus die Mitarbeiterinnen wieder ein. Gegen 22.30 Uhr werden die Steirerinnen wieder nach Hause zurückkehren. Fünf Stunden verbringt Julia R. an einem Arbeitstag im Bus. Zwölf Stunden, unterbrochen von drei Stunden Pause, wird sie im Geschäft Kunden bedienen. Können Angestellten solche Touren zugemutet werden?

Es ist 4.40 Uhr, als sich die Lichtkegel der Busscheinwerfer ihren Weg durch das nächste Dorf bahnen. In Mitterndorf steht Karin L. auf dem Gehsteig vor ihrem Einfamilienhaus. Frühstückskaffee hat die 44-jährige Pendlerin noch nicht getrunken. Dafür gibt die Morgenhektik keine Zeit her. Aufgestanden ist die Frau mit der blonden Mähne und dem freundlichen Gesicht um 3.30 Uhr. Eine schnelle Dusche, einen kurzen Blick auf den schlafenden Lebensgefährten, dann lief sie schon aus der Haustür. "Morgen", sagt sie mit einem überraschend munteren Gesicht zu dem Busfahrer und verschwindet eine Sitzreihe hinter Julia R. "Morgen", raunzt ihr der Busfahrer nach und drückt aufs Gas. Sein Zeitplan ist streng getaktet.

Seit 22 Jahren erlebt Karin L. die Morgendämmerung auf einem Sitz im Bus der Rewe-Gruppe. Dreimal in der Woche verlässt die Regalbetreuerin ihr Haus, wenn ihre Familie noch schläft. Einen Job in der Steiermark hat sie nie gefunden. Für die Mutter eines mittlerweile erwachsenen Kindes war Pendeln stets die einzige Möglichkeit, um an Geld zu kommen. "Früher bin ich mit dem Auto gefahren", sagt Karin L. Ob das besser war? Sie tauscht einen kurzen Blick mit ihrer Sitznachbarin. Dann lächeln beide. "Der Bus ist schon gut", sagt Karin L., "hier habe ich einen fixen Plan und muss mir nicht alles selbst einteilen, wie zum Beispiel bei einer Mitfahrgelegenheit."

Zum Lachen ist Karin L. öfter zumute. Vor ihr sitzt ihre Freundin Daniela K., die wahrscheinlich dienstälteste Mitreisende an Bord. Seit 23 Jahren pendelt die Steirerin mit dem Bus nach Wien. Ihre Verbundenheit zum Unternehmen trägt sie sichtbar am Körper. Während die meisten Mitfahrenden ihre Arbeitskleidung erst im Geschäft anlegen, prangt an der Brust der 39-Jährigen schon jetzt das rote Logo ihres Arbeitgebers. "Ich zieh es eben schon in der Früh an", sagt sie und klingt dabei fast stolz.

Seit 23 Jahren fährt der Billa-Bus durch die Provinz. Nicht nur in der Steiermark, auch im Burgenland und in Oberösterreich verkehren die Busse. Acht Linien sind es, welche insgesamt 350 Pendlerinnen nach Wien und Linz transportieren. "Wir haben die Busse in den 1980er Jahren eingeführt, da es in Wien zu wenige qualifizierte Mitarbeiterinnen gab", sagt Robert Nagele, Vertriebsdirektor bei Billa. Der Fachkräftemangel in der Bundeshauptstadt ist zwar Geschichte, die Busse sind trotzdem geblieben. "Es ist eine Tradition, an der wir nichts ändern wollen." Auch an den Kosten für den Transport hat sich für die Mitarbeiterinnen seit der Einführung nichts geändert: Billa stellte die Busse von Anfang an kostenlos zur Verfügung. Pro Kopf wendet das Unternehmen für den Transport jährlich das Doppelte eines Monatsgehaltes einer seiner Pendler-Mitarbeiterinnen auf. "Die Pendlerinnen sind für unser Unternehmen eine fixe und verlässliche Säule", sagt Nagele. Die Stabilität, die diese Mitarbeiter ihren Filialen geben, sei extrem hoch.