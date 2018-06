Zwei amerikanische Langstreckenbomber umflogen 1957 erstmals ohne Zwischenlandung die Erde, die Russen schickten ihren Sputnik ins All, und in Brüssel baute man gut zehn Jahre nach Hiroshima zur Feier des Nuklearzeitalters das Atomium. Die Welt, getrieben von Sowjetunion und USA, hatte sich in einen Rüstungs-, und Entwicklungsrausch gesteigert, in dem alles, was denkbar war, auch ausprobiert wurde. In Deutschland dagegen bekam Adenauers CDU die absolute Mehrheit für die Ankündigung, keine Experimente zu machen. Trotz Wirtschaftswunders war die Bundesrepublik ein vom Krieg noch immer verstörtes und graues Land – bis auf einen kleinen Atelierraum im ersten Stock der Gladbacher Straße 69 in Düsseldorf.

Dort machte Otto Piene Reliefbilder, an denen das Licht sich brach und hängen blieb, Rauchbilder, die er mit dem Flammenwerfer samtig verrußte, oder er schwenkte den Kegel von Taschenlampen durch Lochschablonen, dass die Wände zu tanzen begannen. Er wollte nicht einfach nur malen. Er wollte etwas tun. Angewidert von den depressiven Kollegen, die in gedeckten Farben ihre Wunden leckten, mochte Piene das Positive und Elementare zeigen, reines Licht statt bunter Farbe, echtes Feuer statt lauer Gefühle, und das mit den Mitteln moderner Technik. Die Kunst sollte leuchten, brennen – und das Publikum am besten gleich mit. "Eine explodierende Atombombe wäre die perfekte kinetische Skulptur", notierte er, "wenn wir sie denn, ohne zu zittern, betrachten könnten." Wie die russischen Suprematisten und italienischen Futuristen umarmte er den Fortschritt. Anders als diese sah er sein zerstörerisches Potenzial; anders als seine Zeitgenossen glaubte er, dass technische Innovationen nicht nur den Krieg, sondern auch die Kunst erneuern können.

1957 also, nach dem Philosophiestudium in Köln, fand er, man müsse noch einmal völlig neu anfangen. Er hatte damals ein paar Gleichgesinnte gefunden, Heinz Mack vor allem, mit dem er die Gruppe Zero gründete. Das italienische Wort stand keineswegs für Nihilismus, sondern für den Beginn einer neuen, positiven Zeitrechnung.

Seit sich in Deutschland dank Wende, Wirtschaft und WM die Stimmung aufgehellt hat, stehen auch Zero und Piene hoch im Kurs. Er ist derzeit gleich dreimal in Deutschland zu sehen: In der Langen Foundation bei Düsseldorf sowie in der Neuen Nationalgalerie und der DB KunstHalle in Berlin, die sich seinem Frühwerk der fünfziger bis siebziger Jahre widmet. Das sind neben Bildern vor allem die silbernen, durchlöcherten, von innen beleuchteten Kästen und Kugeln, die Piene den halbseidenen Namen "Lichtkünstler" einbrachten. Tatsächlich sind diese Lichtballette ganz hübsch, erreichen aber nicht einmal den Effekt, den heute jede Dorfdisco hinbekommt. Doch all das ist ohnehin nur Beiwerk zu dem, was Piene zu einem wirklich kühnen und grandiosen Künstler machte: dass er abhob.

Dass Bomber tödlich sind, hat er als junger Mann bei der Flak am eigenen Leib erfahren, doch das nahm ihm nicht die Faszination fürs fliegende Objekt. Lässt man die Bomben weg, bleibt für Piene nur die Schönheit übrig. Und so machte er sich daran, seine eigenen Flugobjekte zu bauen, heliumgefüllte Schläuche und von heißer Luft getriebene Ballone. SkyArt nannte er die fliegenden Kunstwerke, deren bekanntestes, ein 700 Meter langer künstlicher Regenbogen, sich 1972 zur Abschlussfeier der Olympischen Spiele in München in die Lüfte erhob. Ein ähnliches Himmelwerk wird auch am 19. Juli vom Dach der Neuen Nationalgalerie in Berlin aufsteigen, drei gigantische weiße Sterne als Argument für Pienes Credo, dass ein Kunstwerk nicht hängen, sondern schweben, und nicht nur darstellen, sondern selbst den Schauer eines Naturwunders auslösen sollte. Wie sehr er mit den Sky Events Künstlern wie Ólafur Elíasson oder Anish Kapoor den Weg bereitet hat, kann man nicht genug betonen; wie er auf gleiche Weise einer allgemeinen Kunst-Eventisierung Auftrieb gab, leider auch nicht. Doch Piene wollte ja keinen Rummel. Piene wollte in den Himmel, Deutschland aber blickte zu Boden. Also ging er nach Amerika.

In den 20 Jahren, in denen Piene dem Center for Advanced Visual Studies an der Elite-Uni MIT als Direktor vorstand, arbeitete er mit Physikern, Chemikern und Werkstoffwissenschaftlern zusammen, in denen er die engsten Verbündeten für seine Mission sah, Natur, Technik und Kunst miteinander zu verbinden. "Sollten wir nicht daran glauben", fragte er, "dass die Sonne Rosen wachsen lässt und gleichzeitig Kraftwerke füttert? Dass Feuer sowohl Steaks grillt als auch Raketen antreibt?"

Heute, da die Landschaft von Windgeneratoren und Solarmodulen übersät ist, fällt der Gedanke schwer, dass man Piene dereinst nicht glauben mochte. Ihn hat das nicht beirrt. Kaum gab es eine neue Kunststofffaser, hat er sie in einem Ballon vernäht, Neon-, Argon- und Laserlampen leuchteten zuerst bei ihm, und als 1964 der Diaprojektor mit Karussell herauskam, musste er ihn natürlich auch sofort ausprobieren. Das Ergebnis dieser Neuanschaffung lässt sich in der Neuen Nationalgalerie betrachten. Zwischen zehn und drei Uhr projizieren sieben Projektoren allnächtlich das aus 1120 digitalisierten Glasdias bestehende Farbgewitter The Proliferation of The Sun an die verhängten Wände der Glashalle. In der monumentalen Weltraum-Diaschau bringt Piene den Betrachter sozusagen verkehrt herum dem Himmel näher: Man muss nicht nach oben schauen, denn das Firmament steigt höchstselbst herunter. Auf Kissen am Boden liegend, sieht man 15 Minuten lang nichts als bunte Kreise, passiert Papageiengalaxien, grüne Löcher und gelbe Riesen, als wäre man auf LSD, bis die Stimme des Künstlers verkündet, die Sonne sei nun eingetroffen. Auf Nachfrage versichert Piene, Drogen allgemein und insbesondere bei der Arbeit nicht zu mögen. Nüchtern betrachtet, schwer vorstellbar.

Otto Piene. More Sky. Deutsche Bank KunstHalle und Neue Nationalgalerie, bis 31. 8. 2014

